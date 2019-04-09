В Грузии вспоминают Тбилиси-1989

Грузия отмечает День национального единения и День принятия акта о восстановлении независимости республики. Также 9 апреля вспоминают о жертвах митинга, разогнанного в Тбилиси в 1989 году.

Люди традиционно несут тюльпаны к лестнице бывшего парламента и собираются у места, где произошла трагедия. Во всех церквях пройдет панихида, передает Sputnik Грузия.

Тридцать лет назад в этот день тысячи митингующих вышли на площадь в центре города. Собравшиеся потребовали отделения от СССР и провозглашения независимости республики. Митинг был разогнан армейскими частями. Тогда погиб 21 человек, большинство их которых — женщины.

Расследованием событий занялась комиссия, созданная на Съезде народных депутатов СССР, которую возглавил Анатолий Собчак. Согласно ее выводам, применение силы военнослужащими оказалось «избыточным».

Акт о независимости Грузии был принят ровно через два года после трагических событий — 9 апреля 1991 года. В мае того же года на референдуме большинство населения республики высказалось о независимости страны и выходе из состава СССР.

Ко всем этим событиям можно относиться по-разному (а среди читателей МГ достаточно много людей с диаметрально противоположными взглядами на недавнюю историю!) Но, наверное, стоит понимать искренность чувств народа, помнящего и переживающего заново трагедию на своем сложном пути...

По инф. rosbalt.ru

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