Из головы хабаровчанина извлекли стальной гвоздь. "Слышать плохо стал..."

Как сообщает портал «Губерния», житель поселка Эльбан рассказал, что гвоздь попал к нему в носоглотку во время ремонта. Рана была небольшой, и сельчанин просто помазал ее зеленкой. В прошлом году мужчина все же сделал рентген, но операции побоялся. Как пояснил врач лор-отделения Краевой клинической больницы № 1 Александр Карпов, гвоздь расположен так, что при извлечении в местной больнице был бы крайне высок риск летального исхода.

Он рассказал, что в больницу Хабаровска мужчина обратился с жалобами на снижение слуха. Сам дюбель-гвоздь не мешал ему слышать, но стальной предмет все равно решили извлечь. Риск обусловлен тем, что гвоздь был совсем близко к крупным кровеносным сосудам, которые питают головной мозг. Самая же основная сложность заключалась в том, что инородное тело находилось в голове мужчины два года, и все это время шло воспаление. «Уже была эрозия крупных кровеносных сосудов, и мы могли получить обильное кровотечение», — пояснил Александр Карпов.

Операция прошла успешно, и сейчас пациент уже готовится к выписке.

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