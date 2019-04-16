Медицинское чудо: прожил 28 лет с самопальными болтами вместо зубных имплантов

В Бурятской республиканской больнице врачи извлекли из челюсти пациента самопальные болты, которые ему установили вместо имплантов 28 лет назад.

Как сообщили в больнице, в 1991 году неизвестный врач из другого региона провел мужчине крайне рискованную операцию: просверлил ему насквозь челюстную кость и установил два длинных стержня, имитирующих настоящие титановые импланты. Эти стержни поддерживались винтами, вкрученными в нижнюю челюсть снизу.

За годы стержни вросли в кость и врачам из Улан-Удэ требовался ювелирный подход, чтобы не повредить челюсть. Операция прошла успешно.

Челюстно-лицевые хирурги отделения больницы в первый раз видят такие изощрения и поражаются везению пациента. Во-первых, в нижней челюсти проходит альвеолярный сосудисто-нервный пучок, и горе-врач по счастливой случайности его не задел. И кроме того, за столько лет у пациента не развились осложнения в виде гнойно-воспалительных заболеваний, так как состав материала стержней неизвестен, и сами они находились в полости рта, являясь «открытыми» входными воротами для инфекции. (Еще интересные сообщения "из жизни человеческого тела" - по ссылке).

По инф. rosbalt.ru

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