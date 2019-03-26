Именинников и молодоженов пустят на ВДНХ бесплатно

Именинники и молодожены смогут бесплатно посетить ВДНХ в Москве. Кстати, в августе ВДНХ отметит и свой день рождения — 80-летие.

Как сообщает официальный сайт мэра столицы, в эти дни такие посетители смогут бесплатно увидеть экспозиции в интерактивном музейном комплексе «Буран», павильонах «Рабочий и колхозница», «Карелия» и «Гидрометеорология».

Именинник может бесплатно провести с собой еще одного человека. Для оформления бесплатного билета от именинника потребуется паспорт, от молодоженов — паспорта и свидетельство о браке.

В акции участвуют и временные экспозиции, которые периодически обновляются. Кстати, в августе ВДНХ отметит и свой день рождения — 80-летие.

По инф. rosbalt.ru

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