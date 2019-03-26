ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Именинников и молодоженов пустят на ВДНХ бесплатно
По инф. rosbalt.ru   
26 Марта 2019 г.
Изменить размер шрифта

Именинники и молодожены смогут бесплатно посетить ВДНХ в Москве. Кстати, в августе ВДНХ отметит и свой день рождения — 80-летие.

Именинников и молодоженов пустят на ВДНХ бесплатно

Как сообщает официальный сайт мэра столицы, в эти дни такие посетители смогут бесплатно увидеть экспозиции в интерактивном музейном комплексе «Буран», павильонах «Рабочий и колхозница», «Карелия» и «Гидрометеорология».

Именинник может бесплатно провести с собой еще одного человека. Для оформления бесплатного билета от именинника потребуется паспорт, от молодоженов — паспорта и свидетельство о браке.

В акции участвуют и временные экспозиции, которые периодически обновляются. Кстати, в августе ВДНХ отметит и свой день рождения — 80-летие.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 