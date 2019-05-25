ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Грустные толстячки: феномен объяснен наукой
По инф. rosbalt.ru   
25 Мая 2019 г.
Изменить размер шрифта

Глубокая депрессия может развиться у человека из-за упоребления жирной пищи. К такому выводу пришли исследователи из шотландского Университета Глазго.

Глубокая депрессия может развиться у человека из-за упоребления жирной пищи.

Они определили, что жирные кислоты, накапливающиеся в гипоталамусе, разрушают определенные сигнальные пути, уточняет Goroday.ru. В итоге психоэмоциональное состояние человека ухудшается, что ведет к депрессии.

Статьи и новости о нервной системе человека - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 