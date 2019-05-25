Грустные толстячки: феномен объяснен наукой

Глубокая депрессия может развиться у человека из-за упоребления жирной пищи. К такому выводу пришли исследователи из шотландского Университета Глазго.

Они определили, что жирные кислоты, накапливающиеся в гипоталамусе, разрушают определенные сигнальные пути, уточняет Goroday.ru. В итоге психоэмоциональное состояние человека ухудшается, что ведет к депрессии.

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По инф. rosbalt.ru

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