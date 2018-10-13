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Госпитализирован Армен Джигарханян
По инф. rosbalt.ru   
13 Октября 2018 г.
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СМИ сообщили о госпитализации 83-летнего Армена Джигарханяна.  Медики заявили, что актер находится в состоянии средней тяжести. В больницу он был помещен вчера.

СМИ сообщили о госпитализации 83-летнего Армена Джигарханяна

В апреле сообщалось, что народный артист впал в кому после инфаркта.

Джигарханян возглавляет Московский драматический театр. Артист развелся с молодой женой, и теперь она пытается «затаскать» его по судам.

По инф. rosbalt.ru

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