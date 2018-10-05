Армен Джигарханян: День рождения не в лучшие времена

Армену Джигарханяну 3 октября исполнилось 83 года. Последнее время знаменитый киноактер практически не даёт интервью и вообще не особо желает общаться с журналистами. Так было не всегда. Обычно Армен Борисович с радостью принимал прессу. Видимо стрессы и судебные процессы подорвали не только здоровье всенародного любимца, но и доверие к людям.

На днях было очередное заседание суда по делу Виталины Цымбалюк, бывшей жены актёра. По заявлению Джигарханяна она нарушила тайны его личной жизни, установив в кабинете скрытую камеру. В дальнейшем она передала отснятый материал прессе. Сейчас за подобное нарушение закона, девушку могут посадить на 2 года в тюрьму. Конечно же свою вину экс-супруга не признаёт, поэтому разбирательства так долго тянутся. Несмотря на обвинения Цымбалюк-Романовская на суде излучала бодрость. Постоянно улыбаясь, она то и дело строила глазки присутствующим журналистам. Юная артистка говорит о клевете на неё и не боится наказания.

Этот брак принёс Армену Джигарханяну только нервотрепку, из-за которой его здоровье резко ухудшилось и он даже проходил лечение в больнице. Однако восстановиться ему так и не удалось. Актёр даже не смог прийти на заседание суда. Врачи категорически запретили ему любые волнения. Адвокат Джигарханяна заявил, что присутствие в суде это огромное испытание для него, поэтому мужчина предпочел остаться дома, чтобы не спровоцировать очередное обострение болезни.

Нервные потрясения вредны в любом возрасте, а в преклонном тем более. Следует поберечь своё здоровье. Надеемся, что Армен Борисович отметит свой день рождения, находясь в спокойной атмосфере в кругу действительно близких людей. Поклонники актера желают ему долгих лет жизни и дальнейших творческих побед, а с такой поддержкой Джигарханяну непременно станет лучше. Не так ли?

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