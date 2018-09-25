Госдума: народам Крайнего Севера предстоит выходить на пенсию "как всем остальным"

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов изменил свое решение и все-таки рекомендовал повысить пенсионный возраст для народов Крайнего Севера. В комитет обратился глава Минтруда и соцзащиты Максим Топилин.

Как сообщает «Интерфакс», после обращения Топилина глава комитета Ярослав Нилов вновь поставил поправку на голосование и решение было изменено.

За час до этого думский комитет принял прямо противоположное решение, оставив пенсионный возраст для народов Крайнего Севера без изменений. Топилин заявил, что поправка обойдется бюджету в 200 млрд рублей на шесть лет. Эти деньги не учтены в уже согласованном правительством трехлетнем бюджете. Министр обратился к депутатам еще раз и попросил «переголосовать» поправку. Такая же просьба поступила от представителя комитета по бюджету и налогам. Просьбы были учтены и поправку «переголосовали» «как надо». Все вопросы после заседания Нилов адресовал Топилину и единороссам.

Добавим, что не все члены комитета были согласны с постановкой вопроса о переголосовании. Депутат от КПРФ Николай Коломойцев отметил, что «был во многих комитетах» и только в этом не члены комитета могут поставить вопрос независимо от статуса на голосование, «еще и давить при этом».

Топилин после заседания отказался от комментариев.

По инф. rosbalt.ru

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