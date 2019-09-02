Города и поселки Дальнего Востока настигнуты потопом

В четырех дальневосточных регионах: Амурской области, Еврейской автономной области (ЕАО), Приморском и Хабаровском краях жители эвакуированы в связи с угрозой наводнения. Тем временем, президента Путина ждут в другой области, затронутом стихией - Иркутской области...

Убежище в пунктах временного размещения получили 69 взрослых и 38 детей.

Сотрудники МЧС сообщают о подтоплениях в 85 населенных пунктах с населением 860 человек.

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За сутки число домов, подтопленных паводком в Комсомольске-на-Амуре, выросло с 71 до 83, передает РИА «Новости» со ссылкой на городскую администрацию.

Уровень воды поднялся на 13 см и составил 753 см.

Кроме того, дожди вызвали подъем воды в реке Теплый ключ, река подтопила улицу Пермская, по которой пришлось перекрыть движение.

К 4—9 сентября уровень воды в Амуре может подняться до 760-820 см, при том что отметка опасного явления в этом регионе составляет 650 см.

Между тем российский президент Владимир Путин собрался побывать в Иркутской области, где летом было наводнение с человеческими жертвами. На месте он проведет совещание по вопросу жилищного обеспечения пострадавших от потопа, сообщили в Кремле.

Напомним о некоторых наших заголовках о разгуле стихии:

По инф. rosbalt.ru

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