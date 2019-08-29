После паводка: жизнь продолжается

Страшный летний паводок в Иркутской области прошел двумя волнами – c 25 июня и 28-30 июля. В правительстве региона отмечают, что вторая волна значительно задержала восстановительные работы. Однако местные власти делают все возможное для восстановления нормальной жизни на затопленных территориях. Ряд поручений по ликвидации последствий ЧС был дан президентом РФ Владимиром Путиным.

В первую очередь пострадавших жителей было необходимо обеспечить жильем. Были развернуты сначала пункты временного размещения (ПВР), затем – долгосрочного (ПДР) с более комфортными условиями. На сегодняшний день развернуто пять ПДР, в которых размещено 367 человек, фактически проживает 324 человека. Во всех ПДР организовано питание. Остальные граждане, потерявшие жилье, проживают либо у родственников, либо его арендуют. Губернатор Сергей Левченко принял решение о выплате денежной компенсации расходов по найму жилья (12 000 рублей в месяц за период проживания с 27 июня по 31 декабря текущего года) на территории Иркутской области для жителей, пострадавших от паводка.

Для увеличения коечной сети ПДР в областную собственность приобретен санаторий-профилакторий «Восток-Улан» в Саянске.

С 29 июня была организована массовая вакцинация населения, находящегося в зоне подтопления, и участников ликвидации последствий ЧС. Закуплены и доставлены дезинфекционные средства для дезинфекционных работ. Организован подворовой обход и обеспечение населения необходимыми лекарственными препаратами. В районных больницах имеются передвижные фельдшерско-акушерские пункты для оказания медицинской помощи в населенных пунктах с населением до 100 человек, в которых такие пункты отсутствуют.

На отдых и оздоровление направлены 4 803 ребенка из пострадавших территорий, 3 386 детей уже вернулись после окончания оздоровительных смен. В ближайшее время будут направлены в лагеря еще 700 детей. С учетом второй волны затопления изучается потребность в организации обучения на базе лагерей, формируются списки.

Жители, пострадавшие от наводнения, уже к 8 августа получили единовременную материальную, финансовую помощь в связи с утратой имущества первой необходимости. Сейчас выплата ведется только по решениям судов.

Единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей получили 45 788 граждан. За частично утраченное имущество по 50 тыс. рублей получили 5 940 человек, по 100 тыс. рублей за полностью утраченное – 16 756. Единовременное пособие в размере 1 млн рублей выплачено 18 семьям погибших (умерших) в результате ЧС. Единовременное пособие получили и жители, получившие в результате ЧС вред здоровью. 98 человек получили пособие за легкий вред здоровью (по 200 тыс. рублей), 21 человек – за вред средней тяжести (по 400 тыс. рублей), шесть человек – тяжкий вред (по 400 тыс. рублей).

Был открыт благотворительный счет, на который от физических и юридических лиц по состоянию на 23 августа поступил 130,41 млн рублей. В период с 27 июня по 23 августа пострадавшему населению собрано и направлено 223,3 тонны продуктов питания, 207 тыс. литров питьевой воды, 187,5 тонн одежды, обуви и постельных принадлежностей, 71 тонна средств гигиены, 20,3 тонн бытовых принадлежностей. В настоящее время пострадавшим от наводнения гуманитарная помощь оказывается адресно.

Активно ведется работа по оперативному информированию жителей территорий, пострадавших от паводка. Идет информирование в СМИ, было открыто 11 консультационных центров, работает «горячая линия» Правительства Иркутской области, ведется прием в общественных приемных Губернатора Иркутской области. Проводятся собрания жителей, подомовой обход населения, распространяются памятки. С 26 августа в Тулуне начал работу единый консультационный центр для пострадавших от паводков предпринимателей.

В настоящее время завершается работа по признанию пострадавших жилых помещений непригодными для проживания и пострадавших многоквартирных жилых домов аварийными и подлежащими сносу. К 1 сентября 2019 года будет определен окончательный ущерб, причиненный в результате наводнения.

Во время наводнения оказались подтоплены 10 890 жилых домов (17 370 помещений). При этом полностью уничтожено водой 1 393 дома, под снос, как неподлежащие восстановлению, пойдут более 4 191 дом (5 143 помещения). 3 846 домов (4 977 помещений) планируется капитально отремонтировать.

Продолжаются социальные выплаты на приобретение или строительство жилья. В настоящее время все учреждения социальной защиты населения принимают документы на выдачу свидетельств. Приняты документы от 3 692 семей. Оформлены свидетельства 1 320 семьям на сумму 3,63 млрд рублей. Оплата произведена по 90 свидетельствам на сумму 250,1 млн рублей.

Кроме того, губернатор Иркутской области принял решение, что абсолютно все люди, которые лишились жилья из-за наводнения, получат дома или квартиры, независимо от того, единственное ли это жилье или они имеют доли в другом. Решено, что средства на эти цели будут направлены из областного бюджета. Однако в вопросе приобретения жилья для всех потерявших его в результате наводнения регион рассчитывает на помощь из федерального бюджета.

Всем людям, которым выдают жилищные сертификаты, предоставляется право выбора – либо оставаться по прежнему месту жительства, либо выбирать другие населенные пункты. Также Правительство РФ приняло решение, что свидетельства на приобретение жилья действуют на всей территории РФ.

По поручению вице-премьера, главы Правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения Виталия Мутко правительство Иркутской области определило единого государственного заказчика для строительства и капитального ремонта жилья, социальных объектов, инженерно-технических сооружений, обустройства дорог. Это – ГКУ «Служба заказчика Иркутской области». Служба принимает от граждан заявления на строительство жилых помещений взамен утраченных.

На территории города Тулуна 19 августа 2019 года открыт консультационный центр на базе аграрного техникума, в котором размещены представители риэлтерских агентств для подбора жилья на вторичном рынке, а также представители единственных поставщиков.

В рамках проведения работ по капитальному ремонту поврежденных жилых помещений от граждан поступило 950 заявлений. Выдано 107 свидетельств на получение социальной выплаты.

В Тулуне отобран земельный участок под МКД в микрорайоне «Угольщиков», вместимостью 20 жилых домов (480 жилых помещений). В новом микрорайоне планируется строительство школы на 1275 мест и детского сада на 240 мест. В микрорайоне «Березовая Роща» планируется строительство 2 500 индивидуальных жилых домов с приусадебными участками в 15 соток. Дома будут строить «под ключ» – со всей внутренней отделкой. Также за счет средств областного бюджета планируется построить школу 1275 мест и 2 детских сада.

В Нижнеудинске в микрорайоне «Восточный» планируется строительство 15 МКД на 438 квартир и 212 индивидуальных жилых домов. Определены земельные участки под жилье в п. Чунский, г. Тайшет и г. Нижнеудинск, на которых возможно построить при необходимости более 6,5 тыс. индивидуальных жилых домов.

В результате паводка нанесен ущерб 32 общеобразовательным организациям: 18 школам и 14 детским садам. Планируется, что к 1 сентября будут восстановлены 23 учреждения. При этом разработан план резервного распределения детей из всех 32 образовательных организаций. Правительством региона принято решение о выделении субсидии на приобретение утраченного имущества в 2019 году в объеме 468,5 млн рублей. Оборудование уже поставляется.

В результате паводка в Нижнеудинском, Тулунском, Тайшетском и Чунском районах в зону затопления попали и пострадали 26 объектов здравоохранения, в том числе 13 фельдшерско-акушерских пунктов. В настоящее время проведено обследование всех объектов. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт будут идти в соответствии с графиком, утвержденным правительством региона.

Всего на восстановление 136 объектов социально-культурного назначения из 150 утраченных требуется 9,6 млрд рублей.

Для оценки ущерба, нанесенного паводком сельскому хозяйству Иркутской области, и содействия в подготовке документов на компенсации сельхозтоваропроизводителям и жителям, чьи угодья были повреждены или уничтожены стихией, в пострадавших районах продолжают работать комиссии по оценке ущерба и специалисты министерства сельского хозяйства Иркутской области. Для работы с входящими документами в региональном ведомстве сформирована рабочая группа.

В Министерство сельского хозяйства РФ направлено более 3 тыс. комплектов документов от пострадавших сельхозорганизаций, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств. Подтвержденная федеральным ведомством сумма ущерба составляет более 400 млн рублей. Выплаты из бюджета РФ на общую сумму 179,1 млн рублей уже получили четыре сельскохозяйственные организации и 39 крестьянских (фермерских) хозяйств.

Кроме того, после схода воды и работы оценочных комиссий министерством сельского хозяйства Иркутской области были подготовлены дополнительно и направлены в Минсельхоз России документы по 618 личным подсобным хозяйствам. По второй волне паводка в Минсельхоз РФ направлены документы по 646 личным подсобным хозяйствам.

В соответствии с указом губернатора Сергея Левченко производятся компенсационные выплаты из региональной казны пострадавшим гражданам, ведущим садоводческую, огородническую и дачную деятельность, а также сельскохозяйственную деятельность для личных нужд на участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства. Деньги получили 895 человек, общий объем выплат составил 42,9 млн рублей. Работа продолжается.

В районах подтопления пострадало 357 предпринимателей, сумма ущерба ориентировочно составляет 1,6 млрд рублей. Разработан ряд мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП). Это выделение 250 млн рублей из областного бюджета на приобретение и ремонт основных средств, а также авансирование аренды помещений. Это предоставление микрозаймов Фондом микрокредитования Иркутской области от 50 тыс. рублей до 5 млн рублей на срок до 3 лет по процентной ставке не более 1% годовых. Прорабатываются вопросы с федеральными министерствами по реструктуризации задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, а также по предоставлению субсидии из федерального бюджета на возобновление бизнеса в размере 500 млн. рублей.

На региональном уровне подготовлены проекты законов о внесении изменений в законы Иркутской области «О транспортном налоге» и «О налоге на имущество организаций».

Во взаимодействии с пятью крупнейшими кредитными организациями (ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «АТБ», ПАО «Почта Банк», ПАО «ВТБ») определен механизм реструктуризации задолженности по кредитным выплатам для физических и юридических лиц.

Одобрена заявка Правительства Иркутской области о создании территории опережающего социально-экономического развития «город Тулун». В рамках подготовки заявки были заключены шесть рамочных соглашений с потенциальными резидентами ТОСЭР о намерениях по реализации в городе инвестиционных проектов. Реализация данных проектов позволит привлечь до 2029 года 1,5 млрд рублей инвестиций, создать не менее 653 новых рабочих мест.

Установлена материальная поддержка безработным гражданам, участвующим в общественных работах в пострадавших от паводка территориях Приангарья в размере 18 048 рублей за полный отработанный месяц. В проекте бюджета области предусмотрено увеличение финансирования общественных работ на 10,6 млн рублей

Из-за второй волны паводка потребовалась корректировка Программы по восстановлению жилья, объектов коммунальной, энергетической, гидротехнической, социальной и транспортной инфраструктуры, объектов связи, административных зданий и сооружений, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области.

Программа разработана по поручению вице-премьера РФ, главы Правительственной комиссии по ликвидации ЧС в Иркутской области Виталия Мутко на срок с 2019 по 2023 год с общей потребностью финансирования 35,1 млрд рублей. В том числе 29,6 млрд рублей предполагается направить из федерального бюджета, 5,5 млрд - из бюджета Иркутской области.

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