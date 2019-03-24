Голодовка пенсионерки в Башкирии: за справедливую компенсацию потери жилья

В башкирском городе Туймазы объявила голодовку 66-летняя пенсионерка, которая несколько лет пытается добиться справедливой компенсации в связи расселением признанного аварийным дома.

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Как сообщил «Медиакорсети» юрист Артур Юнусов, который по-соседски помогает женщине в спорах с чиновниками, дом, где пенсионерка живет в своей двухкомнатной квартире, находится в самом центре города и был признан аварийным. При этом компенсации за выселение, которую ей предлагают, не хватит на покупку даже однокомнатной квартиры. По данным юриста, из госбюджета на расселение пенсионерки было выделено более 2 млн рублей, но в итоге ей предлагают намного меньше.

В конце ноября женщина участвовала в пикетах и встречалась с главой Башкирии Радием Хабировым и, хотя по словам пенсионерки, он обещал помочь, на деле для женщины ничего не изменилось.

В итоге пенсионерка с гипертонией и сахарным диабетом решилась на голодовку.

По словам юриста, после этого ей позвонил глава администрации городского поселения и пообещал «решить вопрос», но предложил подписать документы с использованием нескольких договоров, из которых следует, по словам юриста, что «может быть, когда-нибудь, они заплатят деньги».

Также звонил прокурор, требуя объяснить, на каком основании пенсионерка утверждает, что чиновники нарушили закон, ведь прокурорская проверка этого не подтвердила. «Требовал, чтобы Галина Николаевна написала расписку, что она снимает голодовку. Пообещал лично пригласить специалистов с администрации и решить все проблемы», — рассказал Артур Юнусов.

По инф. rosbalt.ru

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