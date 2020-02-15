Главархив Москвы пополнился любовными письмами танкиста-героя войны

Вдова танкиста Людмила Емельянова передала в архив фотографии, материалы о призыве на военную службу и награждении и более 190 личных писем от возлюбленного с фронта.
Познакомились молодые люди незадолго до войны — на школьной скамье. После окончания школы Борис Дмитриевский был направлен во 2-е Саратовское танковое училище, а его подруга поступила в Московский авиационный институт. В апреле 1943 года молодой лейтенант уже командовал танком Т-34 в танковой бригаде 3-го гвардейского Котельниковского танкового корпуса.
Отмечается, что послания Дмитриевского любимой полны надежд и легкой грусти. Также в военные годы он поддерживал подругу, призывая не отчаиваться.
К зиме у Дмитриевского уже было три ордена — Красного Знамени, Красной Звезды и Отечественной войны I степени. Во время отпуска в Москве Дмитриевский и Людмила расписались. Весной 1945 года раненый герой-командир умер на операционном столе армейского госпиталя. Его посмертно удостоили звания Героя Советского Союза.
Отметим, что в рамках проекта «Москва с заботой об истории» горожане уже принесли в Главархив Москвы около 6300 материалов и личных вещей участников Великой Отечественной войны. Среди предметов ордена, медали, предметы быта, одежды и личного пользования.
Это пишет тебе Боря. Пишу и еду, а куда еду — сам не знаю. Говорят, что или за Урал, или же в Чкаловскую область. Проехали 1 000 км, а ехать еще долго. Я думаю, суток через 2–3 все-таки буду на месте. Пишу в поезде, очень трясет. Чувствую себя хорошо, только очень скучаю. Как приеду, так сразу сообщу адрес. Письмо присылаю без марки, так оно быстрее дойдет. Очень скучаю о тебе. Люся, сходи, пожалуйста, к маме; она, наверное, очень переживает. Через четыре дня пошлют на фронт. Не говори это маме. Пиши чаще. Целую. Борис».
***
12 мая 1942 года
«Здравствуй Людмила!
Людмила! Я тебя так называю, если не изменяет память, первый раз. Само по себе как-то вырвалось. Так тебя зовет твоя мамаша, не так ли? Сейчас опять в карауле. Назначен начальником караула. В этом карауле первый раз. Ничего себе — здорово устроился! Охраняем одно здание, весьма и весьма загадочное. Но это не наше дело. Мы знай охраняй. Главное то, что после восьми месяцев я снова очутился в отличной, милой, светлой комнате с диваном, кушетками, мягкими стульями — эта комната отведена для нас. Воистину наслаждаюсь, слушая сейчас из Москвы вальс Штрауса. Научил ребят, чтобы они были вежливы и корректны с посетителями. Признаться, говорю им это, а сам чуть ли не через слово сажаю, как мне мама в детстве говорила, дурными словами или, попросту говоря, матом. Но это ничего: настанет время — отучусь. Спать сегодня ночью не придется: дежурный по гарнизону попался злой как черт. Решил писать письма, а их мне надо написать не меньше десятка. Сам не знаю, почему никак не могу за последнее время писать письма. Сейчас, кажется, пошло. Эх, май, первый май! Вместо рюмки вина и любимой девушки я имею винтовочку и старый-престарый противогаз. Ну да ничего не поделаешь. Война. Как много в эти дни я думал о маме, Москве и особенно о тебе! Скорей бы кончилась эта война! Ничего, Люсенок, скоро, скоро мы будем опять вместе в родной Москве! Люся! Пиши скорей, как сдала экзамены. Не засыпалась уж, грешным делом, на каком-нибудь несчастном интеграле? Смотри, помни наш договор — учиться только на отлично. Ну пока же. Часика через два накатаю еще письмишко. Ладно? Крепко целую, чернорабочий Б.Дмитриевский».
***
6 августа 1942 года
«Моя милая Мышка!
Теперь я буду звать тебя Мышка. Хорошо! Сидел читал книгу и вычитал Мышку. Я вспомнил почти пятилетнюю нашу дружбу и нашел очень много между тобой и героиней романа: Люсей — Мышкой. Сейчас уже утро. За ночь 500 страниц и лишь потому, что на страницах книги я видел тебя. Люсенок! Ты не можешь себе представить, как я скучаю по тебе. Мне кажется, что сильнее любить, чем я, невозможно. Ты же знаешь, что я немножко гордый, особенно по отношению к вашему брату, и очень редко писал про свои чувства к тебе. Но разок можно написать, что Боря едет в психическую атаку, нередко почти на верную смерть, и зачастую вместо «Пантеры» видит Мышку. Мне кажется, что скоро я вообще потеряю интерес к жизни: сколько же можно ждать? «Двадцать лет жизни нет», как говорил Паниковский из «Золотого теленка». Аж ночью всякая ерундовина снится, и среди ерунды — ты. Скорей бы хоть воевать! Трахнуться, чтоб аж душа вышла, или чтоб поранили, что ль, уже. Людей убивает, ранит, люди едут лечиться, а я как чурбан: машина горит, а вылезешь даже не обгоревший. Писем твоих, Люся, пока не получаю. <…> Ну ладно, надо бай-бай. Жди, и я вернусь! Извини, что письмо получилось больно уж глупое, — больше уже писать не буду. Целую прекрепко, твой муженек».
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