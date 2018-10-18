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Глава ЦИК: хотите "пенсионный референдум"? Запускайте процедуру по новой!
По инф. rosbalt.ru   
18 Октября 2018 г.
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Никто не ограничивает инициаторов в возможности запуска новой процедуры проведения референдума о повышении пенсионного возраста. Так прокомментировала глава ЦИК РФ Элла Памфилова решение комиссии о прекращении процедуры по проведению "пенсионного референдума".

Никто не ограничивает инициаторов в возможности запуска новой процедуры проведения референдума о повышении пенсионного возраста

«С этой инициативой закончено, поэтому, собственно, если кто-то будет обжаловать в суд, то именно тогда надо будет дождаться решения суда. Если никто не будет обжаловать, то в любой момент — пожалуйста», — так ответила на вопрос, когда можно будет выдвигать такую же инициативу с тем же вопросом. По ее словам, в любом случае «что-то будет по-другому, с точно такой же инициативой не пойдут», передает «Интерфакс».

Памфилова напомнила: в законодательстве есть нюансы относительно сроков, в которые нельзя проводить плебисцит.

  • Ранее в среду ЦИК своим постановлением прекратил процедуры по реализации всех существующих инициатив референдума о повышении пенсионного возраста, поскольку не смог зарегистрировать федеральную инициативную группу из-за срыва сроков. В конце лета комиссия одобрила пять аналогичных формулировок вопросов от разных региональных подгрупп инициативных групп для проведения референдума о повышении пенсионного возраста.
  • Напомним, Госдума в третьем чтении приняла скандальный закон о повышении пенсионного возраста, Совет Федерации документ одобрил, и в тот же день его подписал президент. Теперь россияне будут выходить на пенсию на пять лет позже, чем планировали. Единственный шанс был, что реформу отменят законным путем — референдум.

По инф. rosbalt.ru

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