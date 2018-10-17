"Пенсионному референдуму" отказано: по форме все верно, а по сути — надзирательство

Центризбирком отказал инициативным группам в проведении всероссийского референдума о повышении пенсионного возраста. В постановлении комиссии говорится, что сроки подачи ходатайств о референдуме истекли.

Напомним, Госдума в третьем чтении приняла скандальный закон о повышении пенсионного возраста, Совет Федерации документ одобрил, и в тот же день его подписал президент. Теперь россияне будут выходить на пенсию на пять лет позже, чем планировали. Единственный шанс был, что реформу отменят законным путем — референдум.

На сегодняшний день ситуация выглядит следующим образом.

Согласно закону «О референдуме», если в течение двух месяцев со дня регистрации первой региональной подгруппы в ЦИК не поступит ходатайство, комиссия принимает решение о прекращении процедур по реализации проведения референдума. За принятие постановления проголосовали девять членов комиссии, один был против.

Как отметила секретарь ЦИК Майя Гришина, первая инициативная группа была зарегистрирована 13 августа в Вологодской области. По ее словам, ЦИК очень внимательно отслеживал сроки для подачи документов. Исходя из даты регистрации первой и последней региональной подгруппы из пяти инициативных групп, ходатайство, отвечающее требованиям законодательства, могло быть подано с 10 по 15 октября, но этого не произошло.

Первый секретарь Алтайского краевого комитета КПРФ Мария Прусакова (один из организаторов федеральной инициативной группы) заявила на заседании ЦИК о невозможности подготовиться к референдуму из-за «неорганизованности» участников, не входящих в КПРФ и «Справедливую Россию».

Глава ЦИК Элла Памфилова пожелала КПРФ в каждом регионе «завести такой кадр», как Прусакова, который активно бы занимался своей работой, и заявила, что члены ЦИК «не могут бегать за каждым из участников референдума», передает РБК.

Напомним, что ранее ЦИК одобрил пять схожих формулировок вопросов для референдума. В конце сентября 13 региональных групп провели собрание в Москве и по его итогам представили в ЦИК ходатайство о регистрации федеральной инициативной группы. Вопрос звучал так: «Вы за то, чтобы установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого граждане РФ получают право на назначение пенсии по старости, не повышался?».

По инф. rosbalt.ru

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