Геннадий Онищенко объяснился за пожелание пенсионерам "жить чуть впроголодь"

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко объяснился по поводу ранее сказанных слов о том, что пожилым людям нужно жить «чуть-чуть впроголодь». Заявление бывшего главного санитарного врача страны прозвучало, действительно, скандально - на фоне невысокого "пенсионного довольствия" стариков и растущего разрыва между богатыми и бедными в стране...

Так вот, Геннадий Григорьевич пояснил, что журналисты «передернули» это выражение. Сам же Онищенко не считает, что люди в преклонном возрасте должны «жить впроголодь».

«Я — против, чтобы у них росли животы. Мною было обращено внимание именно на рост животов», — отметил депутат.

«Надо не забывать, что объем потребляемой пищи, особенно у возрастных людей, когда снижены обменные процессы, тоже должен быть эффективным. Сочетание — жить чуть-чуть впроголодь и заниматься физической нагрузкой — самое эффективное», — цитирует совет Онищенко портал RNS.

Кроме того, бывший главный санитарный врач страны пояснил, что полнота начинает развиваться в талии, поэтому нужно укреплять пресс. Однако, по словам депутата, физическая нагрузка допустима лишь в тех случаях, если «сердце позволяет».

«Нужно понимать, что любой человек, который имеет избыточный вес, или находится пока еще в недиагностированной стадии диабета, или уже на ранней стадии заболевания», — предупредил Онищенко.

Короче, оказалось, что речь идет просто о медицинских рекомендациях. Но аккуратней бы надо быть в выражениях, ситуация с доходами населения (а особенно пенсионеров, на фоне роста цен) - и так нервная, взрывоопасная!

Polit.ru

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