ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Геннадий Онищенко объяснился за пожелание пенсионерам "жить чуть впроголодь"
По инф. polit.ru   
30 Мая 2019 г.
Изменить размер шрифта

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко объяснился по поводу ранее сказанных слов о том, что пожилым людям нужно жить «чуть-чуть впроголодь». Заявление бывшего главного санитарного врача страны прозвучало, действительно, скандально - на фоне невысокого "пенсионного довольствия" стариков и растущего разрыва между богатыми и бедными в стране...

Геннадий Онищенко объяснился за пожелание пенсионерам "жить чуть впроголодь"

Так вот, Геннадий Григорьевич пояснил, что журналисты «передернули» это выражение. Сам же Онищенко не считает, что люди в преклонном возрасте должны «жить впроголодь».

«Я — против, чтобы у них росли животы. Мною было обращено внимание именно на рост животов», — отметил депутат.

«Надо не забывать, что объем потребляемой пищи, особенно у возрастных людей, когда снижены обменные процессы, тоже должен быть эффективным. Сочетание — жить чуть-чуть впроголодь и заниматься физической нагрузкой — самое эффективное», — цитирует совет Онищенко портал RNS.

Кроме того, бывший главный санитарный врач страны пояснил, что полнота начинает развиваться в талии, поэтому нужно укреплять пресс. Однако, по словам депутата, физическая нагрузка допустима лишь в тех случаях, если «сердце позволяет».

«Нужно понимать, что любой человек, который имеет избыточный вес, или находится пока еще в недиагностированной стадии диабета, или уже на ранней стадии заболевания», — предупредил Онищенко.

Короче, оказалось, что речь идет просто о медицинских рекомендациях. Но аккуратней бы надо быть в выражениях, ситуация с доходами населения (а особенно пенсионеров, на фоне роста цен) - и так нервная, взрывоопасная!

Polit.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 