Франко Дзеффирелли, режиссер знаменитых фильмов, ушел из жизни в 96 лет

В Риме умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли. Ему было 96 лет. Мэр Флоренции на странице в Twitter назвал Дзеффирелли одним из величайших людей мировой культуры, которого Флоренция никогда не забудет.

Дзеффирелли — итальянский художник, режиссер театра, оперы и кино, сценарист. Наиболее известными его картинами стали «Укрощение строптивой» (1967), «Ромео и Джульетта» (1968), «Гамлет» (1990), «Джейн Эйр» (1996). Дзеффирелли был дважды номинирован на «Оскар», лауреатом BAFTA и пять раз завоевывал премию «Эмми».

BREAKING Romeo and Juliet director Franco Zeffirelli has died aged 96 https://t.co/GBsbZ0kUWR pic.twitter.com/Y8PA3TzJGy — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) 15 июня 2019 г.

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Non avrei mai voluto che arrivasse questo giorno. Franco #Zeffirelli se ne è andato questa mattina. Uno dei più grandi uomini della cultura mondiale. Ci uniamo al dolore dei suoi cari. Addio caro Maestro, Firenze non ti dimenticherà mai.pic.twitter.com/wAWq4YMQ5c — Dario Nardella (@DarioNardella) 15 июня 2019 г.

По инф. rosbalt.ru

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