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Франко Дзеффирелли, режиссер знаменитых фильмов, ушел из жизни в 96 лет
По инф. rosbalt.ru   
16 Июня 2019 г.
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В Риме умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли. Ему было 96 лет. Мэр Флоренции на странице в Twitter назвал Дзеффирелли одним из величайших людей мировой культуры, которого Флоренция никогда не забудет.

В Риме умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли

Дзеффирелли — итальянский художник, режиссер театра, оперы и кино, сценарист. Наиболее известными его картинами стали «Укрощение строптивой» (1967), «Ромео и Джульетта» (1968), «Гамлет» (1990), «Джейн Эйр» (1996). Дзеффирелли был дважды номинирован на «Оскар», лауреатом BAFTA и пять раз завоевывал премию «Эмми».

По инф. rosbalt.ru

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