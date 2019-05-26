Финские пенсионеры ездят в Россию за сексом. И увозят ВИЧ...

Из финских туристов незащищенным сексом в России занимаются в основном мужчины. У 60 из них с 2000 года был найден ВИЧ. Медики при этом бьют тревогу, что в последнее время вирус иммунодефицита подхватывают 70-летние пенсионеры, пишет YLE.

На границе с РФ в целях профилактики растет число специальных патрулей. Они укомплектованы волонтерами. «Количество патрулей было увеличено из-за роста случаев заражения ВИЧ на российских приграничных территориях», — сказано в статье.

Российские врачи ранее сообщили, что ВИЧ-инфекцию начали чаще выявлять среди «возрастных» жителей страны (50-60 лет и старше). Известный сексолог Лев Щеглов в свою очередь рассказал, что старшие поколения занимаются безбашенным сексом, а молодежь, напротив, становится асексуальнее.

Примечательные публикации на тему "Секс в жизни пожилых людей"

...и много других публикаций на эту тему

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ?

ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ