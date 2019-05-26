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Финские пенсионеры ездят в Россию за сексом. И увозят ВИЧ...
По инф. rosbalt.ru   
26 Мая 2019 г.
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Из финских туристов незащищенным сексом в России занимаются в основном мужчины. У 60 из них с 2000 года был найден ВИЧ. Медики при этом бьют тревогу, что в последнее время вирус иммунодефицита подхватывают 70-летние пенсионеры, пишет YLE.

На границе с РФ в целях профилактики растет число специальных патрулей. Они укомплектованы волонтерами. «Количество патрулей было увеличено из-за роста случаев заражения ВИЧ на российских приграничных территориях», — сказано в статье.

Российские врачи ранее сообщили, что ВИЧ-инфекцию начали чаще выявлять среди «возрастных» жителей страны (50-60 лет и старше). Известный сексолог Лев Щеглов в свою очередь рассказал, что старшие поколения занимаются безбашенным сексом, а молодежь, напротив, становится асексуальнее.

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По инф. rosbalt.ru

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