Евгений Миронов стал первым в России лауреатом кинопремии Чарли Чаплина

Художественный руководитель Театра наций, народный артист РФ Евгений Миронов стал лауреатом премии Чарли Чаплина за выдающийся вклад в киноискусство.

Кира Чаплин и Евгений Миронов

Церемония вручения впервые прошла в Москве, в Светлановском зале Дома музыки. Первую награду Чарли Чаплина в России Миронову вручила внучка Чарли Чаплина, актриса и модель Кира Чаплин.

«Так же как и мой дедушка, получатель этой премии может показать потрясающую актерскую игру, используя минимум средств», — отметила Кира Чаплин. По ее словам, как и Чаплин, Миронов представляет в своем творчестве реализм, талант и смелость.

Первую премию за вклад в киноискусство, которую основал киноклуб Линкольн Центра (Film at Lincoln Center"s Annual Gala), получил Чарли Чаплин в 1972 году. Впоследствии премия стала называться его именем.

Лауреатами премии Чарли Чаплина становились: Федерико Феллини, Элизабет Тейлор, Одри Хепберн, Клинт Иствуд, Шон Коннери, Мартин Скорсезе, Аль Пачино, Фрэнсис Форд Коппола, Катрин Денев и Мерил Стрип.

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