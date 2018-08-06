Если завтра провал

Никогда еще жители села Неледино Шатковского района Нижегородской области не были так близки к провалу. – "Российская газета".

Карстовый провал практически невозможно спрогнозировать: всегда возникает там, где его не ждали. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Он произошел примерно в двух километрах от их домов, виной всему природное явление - карст. Провал в виде воронки размером 32 метра в диаметре и 50 метров в глубину с грязевым месивом на дне образовался в чистом поле. К счастью, пострадавших нет.

Никогда не было, и вот опять

- Этот карстовый провал формировался годами, - рассказал "РГ" Юрий Кузин, сотрудник администрации Шатковского района. - В этом месте протекает приток Пьяны - подземная река Малая Якишонка. Провал образовался как раз на стыке между пахотной землей и невозделываемой, которая раньше засеивалась. Земельный участок относится к землям сельхозназначения и находится в аренде у местного фермера.

По словам Юрия Кузина, ничего удивительного в этом явлении нет. Шатковский район закарстован на 85% (площадь района составляет 1440 квадратных километров).

Это удел не только Нижегородской области.

- Часто такие природные явления встречаются в Пермском крае и Подмосковье, - отметил доцент кафедры экологии и природопользования Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета Александр Иванов.

Ситуация осложняется тем, что карстовые провалы, по словам Иванова, практически невозможно спрогнозировать.

"Капремонт" провала делать не нужно - оставьте его в покое

Кстати, вокруг множество старых обвалов, поросших травой и деревьями. Десять лет назад близ села Чепары Шатковского района тоже произошло обрушение земельного участка, которому местные жители быстро нашли применение и теперь сваливают туда мусор. А лет пять назад в соседнем Бутурлинском районе из-за карстового провала под землю ушли три дома, один из которых жилой. ЧП произошло ночью. Хозяин с женой успели выбежать на улицу до того, как здание ушло под землю. Сейчас на этом месте образовался пруд размером 250-300 метров в диаметре.

Спасение утопающих - дело их рук

Как считают эксперты, "капитальный ремонт карстового провала" делать не нужно, то есть засыпать его не стоит, необходимо оставить этот земельный участок в покое, что и собирается сделать арендатор.

Владелец фермерского хозяйства Сергей Буторов, на чьем участке и случился этот катаклизм, четыре года назад взял землю в аренду сроком на 49 лет в числе прочих земель общей площадью 700 гектаров.

- Конечно, для меня провал стал полной неожиданностью, - заявил Сергей Буторов. - Страховки у меня нет, а в договоре аренды не прописаны условия на такой случай.

Фермер платит налоги за всю взятую в аренду землю, примерно 70 тысяч рублей в год. Он уже подсчитал упущенную выгоду.

- Только с одного участка, на котором произошел провал, потери составят примерно 400 тысяч за год, - объяснил он. - Я засеял бы его пшеницей и ячменем и собрал урожай в 60 тонн. К тому же я уже обработал этот кусок земли, нанимал трактор.

- Карстовый провал не повлияет на кадастровую стоимость земельного участка, потому что она оценивается массово и относится лишь к размеру участка, - сообщила в свою очередь "РГ" ведущий специалист-эксперт отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости управления Росреестра по Нижегородской области Екатерина Виноградова.

- А вот на рыночную стоимость это, конечно, повлияет, для чего необходимо вызвать специалиста-оценщика.

Из принципа

Как быть в такой ситуации с юридической точки зрения? По мнению защитника Федеральной палаты адвокатов Юлии Вербицкой (Линник), происшествия, связанные с карстовыми обрушениями земельных участков, часты и широко известны и в юридической, и в судебной практике.

- Подобные случаи могут быть признаны либо форс-мажором, либо действиями непреодолимой силы, повлекшими существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, - пояснила она. - Арендатор вправе потребовать от местной администрации расторжения договора аренды земельного участка либо изменения его в части исключения "проблемной зоны". Для этого ее сначала нужно будет выделить в отдельный земельный участок с присвоением ему кадастрового номера и после этого заключить дополнительное соглашение к договору аренды, по которому "проблемная зона" подлежит исключению, а расходы по арендной плате, соответственно, уменьшению. В случае если арендодатель не согласится на расторжение или изменение договора, следует, не мешкая, обратиться в суд, поскольку пока договор заключен и не изменен, арендатор обязан оплачивать все предусмотренные документом платежи.

Вместе с тем для подготовки юридической позиции арендатору необходимо первоначально получить и ознакомиться с результатом экспертиз, так как если будет установлена вина фермера в нецелевом использовании участка, например осуществлении строительства, правовые последствия могут быть совсем иными.

Что касается возмещения убытков, то применяется общее правило: кто виновен в их причинении, тот и возмещает. В случае если виновный в происшествии не будет установлен, имущественный вред не был застрахован и договор аренды не устанавливает обязательств арендодателя возмещать все прямые убытки арендатора, к сожалению, понесенные арендатором расходы возмещению не подлежат.

- Убытки в подобной ситуации можно взыскать, если установлена вина третьих лиц, например, организаций по добыче газа или угля, строительных компаний, и доказана причинно-следственная связь между их действиями и причиненным ущербом, - отметила, в свою очередь, нижегородский адвокат Олеся Шулева. - Иногда в регионах принимают правовые акты, касающиеся компенсаций за утрату собственниками имущества, например, вследствие массовых пожаров. Карстовый провал не носит массовый характер, поэтому вероятность компенсации от государства низка.

По словам Олеси Шулевой, идеальным в аналогичной ситуации и, пожалуй, единственным вариантом компенсации ущерба была бы страховка, заранее оформленная. Вооружен - значит предупрежден.

Конкретно

Если на арендуемом вами участке произошел карстовый провал, надо немедленно написать уведомление арендодателю о свершившемся факте с предложением явиться на осмотр и уведомлением о невозможности использования участка или его части по прямому назначению.

Составить акт с представителями арендодателя.

Получить результаты экспертиз.

Направить уведомления о расторжении (изменении) договора в адрес арендодателя.

В случае отказа инициировать судебный процесс.

Досье

Что такое карстовая воронка

Это провал почвы, как правило, естественного происхождения. Гораздо реже - техногенного, например, на шахтных выработках месторождения калийных солей.

Механизм образования: подземные воды растворяют и выщелачивают карстующиеся (растворимые) пласты, образуются пустоты, земля проседает - вот и провал.

Происходит это по всему земному шару. Диаметр и глубина карстовых воронок - от крошечных до впечатляющих. Самая глубокая - Небесная яма (Китай): 660 метров в глубину и 530 в ширину.

Большое святое озеро в Нижегородской области, согласно легенде, расположено на том месте, где в старину стояли село и монастырь. Сначала все ушло под землю, а затем затопило. Большие карстовые воронки становятся туристической достопримечательностью, и местные на них зарабатывают. Но названия часто дают мрачноватые: Дыра дьявола, Врата ада, Кладбище дайверов.

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