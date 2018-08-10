Дмитрий Брусникин: Человек должен понимать, зачем он выходит на сцену

9 августа 2018 года не стало Дмитрия Владимировича Брусникина - коренного мхатовца, ученика и последователя Олега Ефремова, актера, режиссера и педагога, профессора Школы-студии МХАТ, художественного руководителя "Мастерской Дмитрия Брусникина" и театра "Практика", заслуженного деятеля искусств России.

Биография Дмитрия Брусникина

Российский актер, режиссер, сценарист и просто красивый мужчина Дмитрий Брусникин, биография, личная жизнь которого на протяжении уже четверти века очень сильно интересуют многочисленных зрителей, стал известным внезапно, буквально за одну ночь. Это произошло в 94-м, с выходом на экраны сериала «Петербургские тайны».

Детские годы

В 17-й день ноября далекого 1957 года в Потсдаме, в семье Александры Дмитриевны и Владимира Михайловича Брусникиных родился сын, названный именем дедушки с маминой стороны. Он был вторым ребенком в семье, в которой за несколько лет до этого уже родился мальчик, которого тоже назвали именем дедушки, правда, со стороны папы.

Дмитрий Брусникин, биография, личная жизнь которого до сих пор находится под пристальным взором поклонников его таланта, провел свои первые детские годы в постоянных разъездах, потому что папа был военным. За годы обучения в школе мальчик успел сменить их несколько. Учился он довольно неплохо. А затем поступил в вуз. Но не театральный. Дима и Миша - его старший брат - были студентами Зеленоградского института электронной техники.

А в 1975-м все изменилось, когда познакомился с режиссером Народного театра в Зеленограде Дмитрий Брусникин. Биография, личная жизнь его с этого дня изменились навсегда. Ведь теперь все внимание молодого человека было приковано к актерской профессии.

Спустя всего три года его зачислили в Школу-студию МХАТ, где Брусникин попал на курс Олега Ефремова. Вместе с ним учились Вера Сотникова, Сергей Варчук, Александр Феклистов и другие.

Театральная жизнь

В молодые годы актер Дмитрий Брусникин, биография, личная жизнь которого всегда являются предметом особого интереса для поклонников его таланта, довольно много выходил на сцену. После получения диплома его приняли в труппу МХАТа. С 1982 он начал заниматься преподавательской деятельностью в Школе-студии. Первое время Брусникин был ассистентом по актерскому мастерству, а спустя девять лет набрал свой первый курс как преподаватель.

Вообще говоря, у Дмитрия Владимировича был хороший творческий рост. Он играл в спектаклях, даже поставил один из них как режиссер. Именно в это время он начал делать свои первые шаги в кино. Немного позже, на протяжении четырех лет, с 1990 по 1994 годы он работал в МХАТе им. Чехова в качестве актера и режиссера.

Усердие Дмитрия Брусникина не прошло даром: со временем открылся его театр-мастерская, который в основном состоит из выпускников 2015 года.

Синема, синема, синема...

Несмотря на то что сниматься будущий режиссер Дмитрий Брусникин начала еще в 1984 году, его первая заметная роль случилась в 1994 году. Это был один из значимых персонажей в сериале «Петербургские тайны», который прошел с ошеломительным успехом.

Этот телепроект состоит из 49 серий, каждая последующая из которых была не менее интересной, чем предыдущая. После этого актер стал сниматься гораздо чаще. Весьма щедр на предложения оказался период с 2000 по 2003 годы. Актер сыграл свыше десяти персонажей, среди которых был и "старый" Шадурский в продолжении сериала о тайнах Петербурга.

А с 2002 года Брусникин снимает кино как режиссер - «Сыщики 2», «МУР есть МУР», «Самая красивая» (в продолжении этой истории он уже снимался сам). 2006 год принес ему тандем с Евгенией Добровольской в картине «Счастье по рецепту».

В 2012 г. "Первый канал" познакомил своих зрителей с сериалом «Неравный брак», в котором Брусникин сыграл главную мужскую роль. Его партнершей была молодая актриса Анна Антонелли.

Спустя четыре года показали еще один сериал - «Ищейка». Его режиссером был именно Брусникин. Главным персонажем была героиня Анны Банщиковой. Это была очередная и очень удачная адаптация одноименного американского сериала. Сериал «Ищейка» представляет собой очень интересный и не «затертый» детектив, в центре которого стоит умная и красивая женщина.

Дмитрий Брусникин с женой Мариной Брусникиной

И о личном...

Вот такой он был, Дмитрий Брусникин. Семья его сложилась еще в конце семидесятых. Со своей будущей женой он познакомился еще когда был студентом Школы-студии МХАТ. Его супругой стала сокурсница — Марина Сычева, которая после свадьбы в мае 1979 г. взяла фамилию мужа. Она всегда была талантлива, потому и сделала неплохую карьеру в театральных кругах.

Летом 1983 года молодые супруги стали родителями — у них родился сын Филипп.

Дмитрий Брусникин - редкий пример семьянина, встречающийся в актерской среде, семья и дети для него всегда стояли на первом месте.

Источник: FB.ru

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