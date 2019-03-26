Девичьи ссоры: московская девятиклассница — с ножевым ранением в живот...

В Москве девочка-подросток попала в больницу после нападения на нее вооруженной ножом одноклассницы.

Инцидент произошел днем в минувший понедельник, 25 марта, с девятиклассницей, которая учится в школе на востоке Москве.

16-летнюю девочку положили в больницу с ранением в живот. Причины конфликта между девочками выясняются.

По факту инцидента следователями СК РФ уже проводится проверка, сообщили ведомства. В рамках проверки проводятся опросы сотрудников школы, одноклассников и родителей подростков. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Напомним, что в последнее время общество переживает как минимум несколько школьных скандалов, ставших достоянием гласности. Вот лишь некоторые из них:

Все эти истории - о том, что многие школы в России перестали быть "зоной безопасности", туда проникли все болезни нашего общества: жестокость и равнодушие, эмоциональная глухота, социальное расслоение в самом хамском понимании... Поэтому (и только поэтому) многие родители вынуждены прибегать к помощи общественного мнения, делая достоянием гласности неприятные школьные истории.

По инф. rosbalt.ru

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