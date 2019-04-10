Детский сад: комсомольцы "прикололись" над единороссами. Те обиделись...

Представители партии «Единая Россия» не оценили подарки, которые им принесли активисты Санкт-Петербургского отделения ЛКСМ РФ. Как сообщили в петербургском отделении КПРФ, единороссы вызвали полицию, и участников акции задержали. Откровенно говоря, в этой истории нелепо всё...

В КПРФ рассказали, что четверо активистов Ленинского комсомола доставили в общественную приемную "Единой России" две коробки мусора. На них, в частности, написано: «Подарки, которые вы заслужили». Так молодые люди намеревались высказать протест против нашумевшей "мусорной реформы", увеличения НДС и повышения пенсионного возраста.

В "Единой России" отказались принять коробки и вызвали сотрудников правоохранительных органов. Участников акции доставили в отделение полиции.

Откровенно говоря, в этой истории нелепо всё: и "акция комсомольцев", желающих задеть за живое "партию власти" при помощи эпатажного жеста (в соцсетях это называется "потроллить") - когда более уместно серьезно дискутировать с представителями "властной элиты" о сложном пути страны... И реакция "единороссов" - не способных адекватно реагировать на такие эмоциональные выходки.

...И эти люди пытаются заниматься политикой в стране, где одна часть населения не может купить себе новую обувь, а власть не понимает, почему это - проблема!

По инф. rosbalt.ru

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