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Дело о квартире и старушках: возможно мошенничество вокруг завещания
По инф. rosbalt.ru   
26 Сентября 2018 г.
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kluch ot kvartir

В Мытищах возбудили уголовное дело о мошенничестве после продажи оставшейся в наследство 81-летней женщине квартиры.

Как сообщили «Росбалту» в пресс-службе Следственного комитета РФ, 88-летняя женщина завещала свою квартиру в Мытищах 81-летней знакомой. Когда наследница обратилась к нотариусу, выяснилось, что квартира согласно договору купли-продажи продана неизвестному ей мужчине.

В рамках расследования уголовного дела следователи запросили документацию из Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области.

По инф. rosbalt.ru

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