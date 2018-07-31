Даже если ты президент, правила - есть правила

Президента Грузии Георгия Маргвелашвили оштрафовали за курение в гостинице в США. Это произошло в марте, когда он находился в Штатах с официальным визитом, сообщает «Грузия-Онлайн» со ссылкой на данные газеты «Прайм Тайм».

По информации газеты, глава государства во время поездки остановился в пятизвездочном отеле, где закурил в собственном номере, в результате чего сработала пожарная сигнализация.

Сумма штрафа составила, по данным журналистов, $750. Отмечается, что штраф был оплачен из государственного бюджета Грузии. Маргвелашвили и его администрация никак не комментируют публичные обвинения.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ