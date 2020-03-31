Cкончался автор «Покровских ворот» Леонид Зорин

Советский, российский драматург и сценарист, писатель, поэт, переводчик Леонид Зорин умер в возрасте 95 лет.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вдову Зорина Татьяну.
«Он скончался сегодня ночью от остановки сердца», — сказала она. Добавив, что драматург «давно и тяжело болел».
Место и время прощания станут известны позднее.
Леонид Генрихович Зорин (Зальцман) родился в 1924 году в Баку, в 1948-м переехал в Москву.
Автор более пятидесяти пьес, спектакли по которым шли на сценах отечественных и зарубежных театров.
Часть произведений Зорина экранизированы — «Человек ниоткуда» (1961, Рязанов), «Царская охота» (1990, Мельников), культовые «Покровские ворота» (1982, Козаков).
Автор и соавтор сценариев к фильмам «Мир входящему», «Друзья и годы», «Скверный анекдот», «Добряки», «Транзит», «Закон», телесериалу «Тяжелый песок».
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