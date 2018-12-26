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Что можно украсть из рюкзака пассажира московского метро? Ну, например — 120 тыс "баксов"
|По инф. rosbalt.ru
|26 Декабря 2018 г.
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Крупной денежной суммы в валюте лишился москвич после поездки на Калужско-Рижской линии метро.
Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на полицию, инцидент произошел в минувший понедельник, 24 декабря, днем. По словам мужчины, он ехал в вагоне метро от станции «Октябрьская» до станции «Шаболовская». За эту недолгую поездку в подземки мужчина остался без $120 тыс., которые лежали у него в рюкзаке.
Материальный ущерб оценен в полиции в сумму около 8 млн 161 тыс. рублей. По факту произошедшего уже расследуется уголовное дело, возбужденное по статье кража в особо крупном размере, вора ищут.
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