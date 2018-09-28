Хабаровск: уголовное дело по факту "купли-продажи ребенка"

В Хабаровске против двух молодых женщин возбуждены уголовные дела по факту торговли ребенком.

По версии СК РФ, 14 сентября 23-летняя жительница Хабаровска родила девочку в больнице, а 18 сентября передала ребенка своей знакомой, чтобы та ее воспитала как свою дочь. Женщины обратились в несколько государственных органов с целью регистрации ребенка, якобы, родившегося с помощью технологии суррогатного материнства. Об этом стало известно правоохранительным органам, возбуждено уголовное дело, в ходе следствия женщины дали признательные показания.

Мать девочки сообщила, что уже воспитывает одного ребенка без мужа, рождение второго не входило в ее планы, он был нежелательным, в том числе в связи с тяжелым финансовым положением. Об ее проблемах узнала знакомая — 26-летняя женщина. Она предложила передать ей ребенка, а она воспитала бы девочку как свою. Отдельно необходимо отметить, что вторая женщина уже воспитывает одного своего ребенка самостоятельно без мужа.

Новорожденная девочка изъята у матери и помещена в медицинское учреждение.

Напомним, недавно передано в суд аналогичное дело: молодая омичка "подарила" (не бесплатно) новорожденного малыша жительнице Санкт-Петербурга.

По инф. rosbalt.ru

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