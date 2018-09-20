"Купля-продажа новорожденного": шокирующая сцена попала на видео

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте опубликовало видеоролик того, как мать из Омска «дарит» свою новорожденную дочь жительнице Петербурга. Расследование уголовного дела по данному факту завершено, оно ушло в суд.

Между тем, как сообщает уполномоченный по правам ребенка в Петербурге, девочка передана в детский дом. Если ее биологическую мать признают виновной и лишат родительских прав, ребенка передадут на удочерение, и уже есть кандидаты, готовые законным путем принять ее.

Также выяснилось, что «петербургская учительница», которой «подарили» ребенка, зарегистрирована вместе с семьей в Ленинградской области.

Обеим женщинам предъявлено обвинение по статье 127-й УК РФ — «Совершение иной сделки в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов».

По инф. rosbalt.ru

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