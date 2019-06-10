"Без фастфуда обойдусь, здоровее буду". Это про вас?

Регулярное питание фастфудом может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем, заявили итальянские ученые.

По их словам, в последние годы все больше людей, особенно детей, страдают от пищевой аллергии.

Специалисты в Неаполитанском университете пришли к выводу, что аллергия грозит любителям фастфуда из-за накопления в организме большого количества конечных продуктов гликирования.

Кроме того, пристрастие к такой пище в будущем способствует развитию астмы, а в пожилом возрасте — болезни Альцгеймера.

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По инф. rosbalt.ru

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