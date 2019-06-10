Барселонский собор Саграда Фамилиа может быть наконец-то достроен

Самый известный недострой испанской Барселоны и всего мира — собор Святого Семейства (Саграда Фамилиа) — наконец-то получил лицензию на проведение работ от властей города.

Как сообщается на сайте храма, вопрос решался в течение последних двух лет совместными усилиями мэрии Барселоны и руководства храма.

«Вчера мэрия Барселоны одобрила лицензию на строительство, которая позволит... продолжать строительство проекта Антонио Гауди», — говорится в пресс-релизе.

В течение последних 137 лет строительные работы в соборе проводились без каких-либо лицензий и имели символический характер. Однако леса вокруг здания уже стали визитной карточкой города.

В октябре прошлого года собор пообещал выплатить 36 млн евро в течение 10 лет в качестве компенсации муниципальных расходов.

По инф. rosbalt.ru

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