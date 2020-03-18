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Арнольд Шварценеггер рассказал, как пережить эпидемию коронавируса
По инф. "Российской газеты"   
18 Марта 2020 г.
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Весь мир — и киноиндустрию, в частности — лихорадит из-за зловещего коронавируса, срывающего премьеры и съёмки, заражающего обычных граждан и звёзд. Среди знаменитостей уже подтверждено наличие заразы у Тома Хэнкса, Ольги Куриленко, Идриса Эльбы и Кристофера Хивью.

Арнольд Шварценеггер рассказал, как пережить эпидемию коронавируса

В это тревожное время Арнольд Шварценеггер решил бросить в информационное пространство щепотку добра и оптимизма, выложив бесконечно умилительное видео со своими питомцами — пони Виски и ослом Лулу.

Обаятельная троица поделилась профилактическими рекомендациями в связи с эпидемией. «Оставайтесь дома», — советует Арни, угощая своих приятелей морковкой. «Особенно если вам 72», — добродушно подчеркнул актёр тот факт, что сам уже немолод и поэтому находится в группе особого риска.

Шварценеггер в модной футболке с надписью «Терминатор» настойчиво рекомендует воздержаться от походов в рестораны и питаться, по возможности, дома. И вообще лишний раз жилище не покидать.

Соответствующие предписания всем пожилым жителям и людям со слабым здоровьем дали власти Калифорнии, где живёт Шварценеггер. Кроме того, отмечает Radio Times, в штате закрыты все бары и рестораны — до тех пор, пока ситуация не улучшится. Сейчас, по данным издания, в США зафиксированы свыше трёх тысяч случаев заболевания коронавирусом.

  • Отметим, что такие же рекомендации пенсионерам дают и власти российских регионов, особенно, Москвы.

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