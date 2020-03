Арнольд Шварценеггер рассказал, как пережить эпидемию коронавируса

Весь мир — и киноиндустрию, в частности — лихорадит из-за зловещего коронавируса, срывающего премьеры и съёмки, заражающего обычных граждан и звёзд. Среди знаменитостей уже подтверждено наличие заразы у Тома Хэнкса, Ольги Куриленко, Идриса Эльбы и Кристофера Хивью.

В это тревожное время Арнольд Шварценеггер решил бросить в информационное пространство щепотку добра и оптимизма, выложив бесконечно умилительное видео со своими питомцами — пони Виски и ослом Лулу.

Обаятельная троица поделилась профилактическими рекомендациями в связи с эпидемией. «Оставайтесь дома», — советует Арни, угощая своих приятелей морковкой. «Особенно если вам 72», — добродушно подчеркнул актёр тот факт, что сам уже немолод и поэтому находится в группе особого риска.

Stay at home as much as possible. Listen to the experts, ignore the morons (foreheads). We will get through this together. pic.twitter.com/FRg41QehuB