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Анализ крови на коронавирус в Москве: только через 03 и больницу
По инф. rosbalt.ru   
01 Марта 2020 г.
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В московской больнице разъяснили, как жители столицы могут провериться в случае опасения о заражении коронавирусом.

Москвичам рассказали, как можно сдать анализ на коронавирус

Анализы на коронавирус у москвичей возьмут только после вызова «скорой помощи» и госпитализации, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на справочную инфекционной больницы № 1.

В медучреждении отметили, что москвич, не доставленный в больницу, не может получить направление на анализ.

Тесты на коронавирус в столице делают специалисты двух лабораторий — ФКУЗ «Противочумный центр» и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Москве».

Напомним, вспышка инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от вируса в мире умерли более 2,8 тыс. человек, заразились около 82,5 тыс. Заголовки об этой эпидемии - увы, тревожные:

По инф. rosbalt.ru

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