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Америка: биоробототы на службе доставки лекарств

По инф. rosbalt.ru   
18 Января 2020 г.
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Первые в мире биороботы появились благодаря ученым Университета Вермонта в США. Они представляют собой шарики субмиллиметрового размера, состоящие из 500-1000 живых клеток, сообщает Science Alert.

Америка: биоробототы на службе у лекарств

Создатели назвали их ксеноботами. По словам ученых, они способны двигаться, самоорганизовываться и перемещать микроскопические «грузы», в том числе лекарства.

Для создания биороботов понадобились суперкомпьютер и алгоритм, который позволил объединить несколько сотен клеток кожи и сердца лягушки Xenopus laevis в различных конфигурациях.

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