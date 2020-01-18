Америка: биоробототы на службе доставки лекарств

Первые в мире биороботы появились благодаря ученым Университета Вермонта в США. Они представляют собой шарики субмиллиметрового размера, состоящие из 500-1000 живых клеток, сообщает Science Alert.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Создатели назвали их ксеноботами. По словам ученых, они способны двигаться, самоорганизовываться и перемещать микроскопические «грузы», в том числе лекарства.

Для создания биороботов понадобились суперкомпьютер и алгоритм, который позволил объединить несколько сотен клеток кожи и сердца лягушки Xenopus laevis в различных конфигурациях.

Другие заголовки о технологических достижениях на нашем сайте:

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ