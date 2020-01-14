А что наша печень любит? Вот тыкву например

Восстановить функции печени способна тыква, так как она снижает последствия окислительного стресса, восстанавливает активность детоксикационных ферментов. К такому выводу пришли врачи. (А вы знали об этом полезном свойстве тыквы? Если нет, мотайте на ус! - прим. МГ.)

По мнению медиков, тыквенные семечки также полезны за счет большого содержания цинка. Кроме того, восстановить печень также помогают жирные кислоты, омега-3 и оливковое масло, в котором содержится витамин Е, защищающий организм от воздействия свободных радикалов.

О болезнях желудочно-кишечного тракта можно почитать по ссылке.

О болезнях сердечно-сосудистой системы - по другой ссылке.

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Еще важно включить в рацион курагу, которая обладает антиоксидантным действием, богата калием, магнием и клетчаткой. Она хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему.

Еще полезные ссылки о питании для пожилых:

По инф. rosbalt.ru

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