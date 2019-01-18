97-летний супруг королевы Англии попал в ДТП

В графстве Норфолк попал в ДТП 97-летний супруг королевы Великобритании Елизаветы II. Как сообщили в Букингемском дворце, герцог Эдинбургский принц Филипп не пострадал.

По данным СМИ, произошло столкновение. Герцог находился в машине, которая в результате ДТП перевернулась. Два человека из другой машины получили легкие травмы, уточняет BBC.

В апреле прошлого года герцог перенес операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава.

Британская королевская семья традиционно является предметом повышенного интереса во всем мире — и, как ни странно, в России тоже (несмотря на крайне напряженные политические отношения между странами). Из последних широко обсуждаемых светских новостей из Лондона стоит упомянуть празднование Рождества в семье Елизаветы II.

По инф. rosbalt.ru

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