ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

97-летний супруг королевы Англии попал в ДТП
По инф. rosbalt.ru   
18 Января 2019 г.
Изменить размер шрифта

dtp1

В графстве Норфолк попал в ДТП 97-летний супруг королевы Великобритании Елизаветы II. Как сообщили в Букингемском дворце, герцог Эдинбургский принц Филипп не пострадал.

duke philip 47

По данным СМИ, произошло столкновение. Герцог находился в машине, которая в результате ДТП перевернулась. Два человека из другой машины получили легкие травмы, уточняет BBC.

В апреле прошлого года герцог перенес операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава.

Британская королевская семья традиционно является предметом повышенного интереса во всем мире — и, как ни странно, в России тоже (несмотря на крайне напряженные политические отношения между странами). Из последних широко обсуждаемых светских новостей из Лондона стоит упомянуть празднование Рождества в семье Елизаветы II.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 