"Газовый кошмар" продолжился в Ростовской области

В ночь на 12 мая в поселке Чистоозерный в Каменском районе Ростовской области прогремел взрыв бытового газа. Инцидент произошел в двухэтажном жилом доме на улице Ленина, 35.

«В 00.30 (мск) поступило сообщение о том, что в результате взрыва (предварительно) бытового газа произошло частичное обрушение кровли многоквартирного жилого дома на 16 квартир. Есть пострадавшие. Разворачивается пункт временного размещения на базе Богдановской участковой больницы», — говорится в сообщении на сайте регионального управления МЧС России.

Позднее в поселке ввели режим ЧС. Также стало известно, что во время взрыва и обрушения пострадали два человека, еще два погибли — 29-летний мужчина и ребенок.

«По уточненным данным, два человека пострадали, они находятся в ЦГБ Каменска-Шахтинского. Девочка 2010 года рождения скончалась в карете скорой помощи, один человек без признаков жизни находится под завалами. Пожарно-спасательными подразделениями производится разбор завалов. Работы спасателей осложнены в связи с возможной угрозой обрушения здания», — добавили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

К 10 часам утра все работы были завершены. Заместитель начальника ГУ МЧС России по Ростовской области Ярослав Гладченко рассказал, что спасатели провели разбор всех конструкций, усилили междуэтажные перекрытия между первым и вторым этажом.

«Полностью разобраны завалы, людей под ними нет», — приводит его слова «Интерфакс».

Всего из здания, которое оперативно отключили от газоснабжения, были эвакуированы 16 человек, в пункте временного размещения находятся 13 человек. Дом по-прежнему отключен от коммуникаций.

Позднее появилось видео с места инцидента. Его опубликовал телеканал РЕН ТВ. Спасатели, разбирающие завалы, рассказали, что во время взрыва пострадали семь квартир, две — те, что были рядом с эпицентром взрыва, — выгорели полностью.

Глава Ростовской области Василий Голубев принял решение о выплате материальной помощи пострадавшим от 200 до 400 тысяч рублей и семьям погибших — по миллиону рублей. Владельцы утраченного имущества получат компенсации в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Всем зарегистрированным в поврежденном доме из областного бюджета будет выплачено по 10 тысяч рублей, аналогичную сумму выплатят из районного бюджета.

Тем временем прокуратура Ростовской области сообщила, что проведет проверку работы коммунальных организаций, которые обслуживают здание.

«Будет дана оценка деятельности организаций, обслуживающих жилой дом. При наличии оснований, будут приняты меры реагирования», — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы надзорного ведомства.

В свою очередь Следственное управление Следственного комитета России по Ростовской области возбудило уголовное дело по факту гибели двух человек в результате взрыва в Чистоозерном. Специалисты усматривают в случившемся признаки преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

«В настоящее время следователи и криминалисты следственного управления проводят осмотр места происшествия, допрашивают жильцов дома. В газоснабжающей организации изымается интересующая следствие документация», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ростовской области.

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Напомним, 31 декабря 2018 года в Магнитогорске Челябинской области произошло обрушение жилого дома. Следователи заявили о том, что причиной был взрыв бытового газа. Тогда погибли 39 человек. После трагедии эксперты говорили, что подобных трагедий можно избежать, если оснащать газифицированные дома специальным оборудованием — газоанализаторами, которые блокируют подачу ресурса при утечке автоматически.

«Устройства работают и когда утечка случайна, и когда некто хочет наполнить помещение газом намеренно (как, например, было в конце 2017 года в Ижевске, где психически нездоровый мужчина пустил газ в своей квартире и устроил взрыв, разрушивший подъезд девятиэтажки). Стоимость устройства чуть больше пары тысяч рублей», — писало РИА «Новый День».

Polit.ru

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