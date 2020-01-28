У фермера в пожаре сгорело все имущество. Поможем погорельцу!

Дом и все хозяйство потеряла семья фермера из села Береговая Кабанского района Бурятии. 24 января в доме случился пожар, полностью уничтожив все имущество. В связи с этим Минсельхозпрод Бурятии объявил сбор средств для помощи пострадавшим.

- В Кабанском районе Бурятии в 9.00 утра 24 января у семьи фермера Сергея Корытова случился пожар в доме, сгорело все. Вызвали пожарных, но было уже слишком поздно. Дом полностью уничтожен. Причина возгорания до сих пор неизвестна. Глава семейства Сергей Владимирович Корытов получил сильные ожоги, супруга Тамара Васильевна тоже обгорела, но от госпитализации отказались оба. Страшно остаться без всего, - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Как рассказал корреспонденту Восток-Телеинформ сын пострадавших Григорий Корытов, причина пожара пока не установлена, по его словам, когда обнаружили возгорание, огнем была объята входная дверь. В настоящий момент решается вопрос о восстановлении документов, сгоревших в пожаре, бесплатно. Также сегодня, 27 февраля, с семьей фермера проведет личную встречу заместитель председателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Петр Мордовской.

- Хочу выразить большую благодарность односельчанам, которые помогали тушить пожар даже снегом, так как воды не хватало, руководство района не знает, что неподалеку есть водозабор, резервная машина из Каменска приехала уже поздно, полчаса простояла на железнодорожном переезде. Почему машину вызвали из Каменска, не знаю, когда Кабанск намного ближе. В целом хочется отметить плохую организацию тушения пожара, была старая неисправная техника, дырявые шланги. Только благодаря односельчанам и простым пожарным удалось отстоять хотя бы надворные постройки, дом со всем имуществом и документами сгорел полностью, сильно пострадала в огне машина и сельхозтехника, - рассказал Григорий Корытов.

Данные для перечисления помощи:

Телефон: 8902-531-66-06

Номер карты: 2202 2003 4114 2022 Корытова Тамара Васильевна, с пометкой «помощь».

По инф. Восток-Телеинформа

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