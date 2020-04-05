Прогнозы ученых: есть надежда, что у переболевших коронавирусом будет стойкий иммунитет 

Вирусолог рассказал об иммунитете у переболевших COVID-19.

Ученые надеются, что прививать от COVID-19 придется только группы риска

Профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов предположил, что иммунитет у переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 сохранится на несколько лет.

«Переболевшие коронавирусом получают иммунитет, но только эксперимент даст нам возможность установить его устойчивость. Но априори мы можем говорить, что это будет несколько лет — то есть, вероятнее всего, иммунитет не будет пожизненным», — сказал ученый.

Щелканов сообщил, что пока испытания вакцины от коронавируса идут успешно, и, вероятно, в стране она появится к лету. При этом он выразил надежду, что будущая вакцина не потребуется для широкого применения.

«Самый лучший вариант — вакцина остается одной из резервных. Промежуточный вариант — будут прививать только людей из группы риска — пожилых, людей с сахарным диабетом, с излишним весом, сердечно-сосудистыми заболеваниями — это стандартные группы риска для ОРЗ», — сказал он.

К худшему варианту Щелканов причислил включение вакцины в разряд сезонных антигриппозных. «Но не думаю, что до этого дойдет, сохраняю надежду на лучшее», — добавил профессор.

23 марта главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова выразила мнение, что после создания вакцины её можно будет менять в зависимости от мутации коронавируса.

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По инф. pnp.ru