Профилактику остеопороза лучше начинать как можно раньше

Остеопороз – заболевание, которое вызывается не только нарушением обмена веществ и генетическими факторами. Разрушение костной ткани вызывает и нездоровый образ жизни.

Как предотвратить разрушение костей?

Профилактику остеопороза надо начинать с раннего детства, в период активного формирования скелета – примерно до 20 лет.

Дефицит костной ткани может появиться уже в подростковом возрасте

Кстати, по оценкам разных исследователей, до 40 процентов современных подростков уже имеют дефицит костной ткани. И в зрелом возрасте эта недостаточность сама собой не компенсируется.

Однако улучшить состояние костей и снизить риск развития остеопороза можно в любом возрасте.

Норма кальция для разных возрастов

Женщины:

- 11–24 года – 1200 мг,

— от 25 лет – до менопаузы (примерно 45 лет) – 500–1000 мг,

— во время менопаузы — 1200 мг,

— после менопаузы (около 60 лет)- 1500 мг.

Мужчины — 1200 мг.

Помните про продукты с кальцием

Добавьте в рацион продукты, в которых есть легкоусваиваемый кальций. Его лучшие источники – молоко и молочные продукты, творог, сыры, зеленые овощи, бобовые, орехи, рыба.

Минимальную суточную норму кальция – 500 мг — можно получить из полулитра молока, но при этом стоит помнить, что лучше выбирать нежирные молочные продукты, ведь избыточный вес тоже относится к факторам риска развития остеопороза.

Кальций вымывается из костей и при недостатке магния, который участвует в росте и восстановлении костной ткани. Для его нормального усвоения требуется витамин В6, содержащийся в мясе и печени. А магния много в бобовых, продуктах из цельного зерна и картофеле.

Для хорошего усвоения кальция необходимы жирорастворимые витамины А и D. Первый содержится в продуктах животного происхождения и растительных маслах. А второй частично синтезируется в организме человека под действием солнечного света при достаточном употреблении жирной рыбы, яиц или грибов.

Употребляйте витаминные комплексы и препараты кальция только по назначению врача и под его строгим контролем.

Откажитесь от строгих диет и быстрого похудения. Несмотря на то, что поддержание оптимального веса – хорошая профилактика остеопороза, резкая потеря веса приводит к снижению плотности костной ткани.

Кроме того, у женщин при скоростном похудении нередко расстраивается менструальный цикл, что может привести к более раннему развитию остеопороза из-за недостатка женского гормона эстрогена.

Питайтесь разнообразно и не забывайте про баланс витаминов и минеральных веществ в рационе.

Избегайте продуктов, чрезмерно богатых фосфором и фосфатами, которые образуют нерастворимые соединения с кальцием в кишечнике и не дают ему попасть в кровь. Много фосфора в красном мясе, копченостях и продуктах из переработанного мяса, а также в газированных напитках.

Откажитесь от табака, приема алкоголя и избытка кофе. Они нарушают усвоение кальция.

Тщательно следите за состоянием желудочно-кишечного тракта. Хронический гастрит, панкреатит и холецистит уменьшают всасываемость кальция до 80 процентов.



Профилактическое движение

Результаты многих исследований показывают, что физическая активность – эффективный способ борьбы с остеопорозом. При регулярной нагрузке кости становятся прочнее, поскольку насыщение костной ткани кальцием зависит и от состояния мышечной ткани.

Выбирайте физическую активность, равномерно нагружающую все группы мышц: танцы, плавание, бег, аэробику.

Совмещайте тренировку мышц с упражнениями, развивающими равновесие и координацию движения: упражнения на фитболе или отжимания. Это позволит в будущем избежать падений и, как следствие, переломов.

Всегда следуйте рекомендациям врачей и спортивных инструкторов – нагрузка должна быть строго дозированной, повышаться постепенно, а упражнения следует выполнять правильно, чтобы избежать травм.



Простой вывод

Для профилактики остеопороза не требуется никаких специальных мер. Чтобы снизить риск его развития, достаточно правильно питаться, отказаться от вредных привычек и получать регулярные дозированные физические нагрузки.