Профилактику остеопороза лучше начинать как можно раньше

Остеопороз – заболевание, которое вызывается не только нарушением обмена веществ и генетическими факторами. Разрушение костной ткани вызывает и нездоровый образ жизни.
Как предотвратить разрушение костей?
Профилактику остеопороза надо начинать с раннего детства, в период активного формирования скелета – примерно до 20 лет.
Дефицит костной ткани может появиться уже в подростковом возрасте
Кстати, по оценкам разных исследователей, до 40 процентов современных подростков уже имеют дефицит костной ткани. И в зрелом возрасте эта недостаточность сама собой не компенсируется.
Однако улучшить состояние костей и снизить риск развития остеопороза можно в любом возрасте.
Норма кальция для разных возрастов
Женщины:
- 11–24 года – 1200 мг, — от 25 лет – до менопаузы (примерно 45 лет) – 500–1000 мг, — во время менопаузы — 1200 мг, — после менопаузы (около 60 лет)- 1500 мг.
Мужчины — 1200 мг.
Помните про продукты с кальцием
Добавьте в рацион продукты, в которых есть легкоусваиваемый кальций. Его лучшие источники – молоко и молочные продукты, творог, сыры, зеленые овощи, бобовые, орехи, рыба.
Минимальную суточную норму кальция – 500 мг — можно получить из полулитра молока, но при этом стоит помнить, что лучше выбирать нежирные молочные продукты, ведь избыточный вес тоже относится к факторам риска развития остеопороза.
Кальций вымывается из костей и при недостатке магния, который участвует в росте и восстановлении костной ткани. Для его нормального усвоения требуется витамин В6, содержащийся в мясе и печени. А магния много в бобовых, продуктах из цельного зерна и картофеле.
Для хорошего усвоения кальция необходимы жирорастворимые витамины А и D. Первый содержится в продуктах животного происхождения и растительных маслах. А второй частично синтезируется в организме человека под действием солнечного света при достаточном употреблении жирной рыбы, яиц или грибов.
Употребляйте витаминные комплексы и препараты кальция только по назначению врача и под его строгим контролем.
Откажитесь от строгих диет и быстрого похудения. Несмотря на то, что поддержание оптимального веса – хорошая профилактика остеопороза, резкая потеря веса приводит к снижению плотности костной ткани.
Кроме того, у женщин при скоростном похудении нередко расстраивается менструальный цикл, что может привести к более раннему развитию остеопороза из-за недостатка женского гормона эстрогена.
Питайтесь разнообразно и не забывайте про баланс витаминов и минеральных веществ в рационе.
Избегайте продуктов, чрезмерно богатых фосфором и фосфатами, которые образуют нерастворимые соединения с кальцием в кишечнике и не дают ему попасть в кровь. Много фосфора в красном мясе, копченостях и продуктах из переработанного мяса, а также в газированных напитках.
Откажитесь от табака, приема алкоголя и избытка кофе. Они нарушают усвоение кальция.
Тщательно следите за состоянием желудочно-кишечного тракта. Хронический гастрит, панкреатит и холецистит уменьшают всасываемость кальция до 80 процентов.
Профилактическое движение
Результаты многих исследований показывают, что физическая активность – эффективный способ борьбы с остеопорозом. При регулярной нагрузке кости становятся прочнее, поскольку насыщение костной ткани кальцием зависит и от состояния мышечной ткани.
Выбирайте физическую активность, равномерно нагружающую все группы мышц: танцы, плавание, бег, аэробику.
Совмещайте тренировку мышц с упражнениями, развивающими равновесие и координацию движения: упражнения на фитболе или отжимания. Это позволит в будущем избежать падений и, как следствие, переломов.
Всегда следуйте рекомендациям врачей и спортивных инструкторов – нагрузка должна быть строго дозированной, повышаться постепенно, а упражнения следует выполнять правильно, чтобы избежать травм.
Простой вывод
Для профилактики остеопороза не требуется никаких специальных мер. Чтобы снизить риск его развития, достаточно правильно питаться, отказаться от вредных привычек и получать регулярные дозированные физические нагрузки.
К сожалению, заболевание не выбирает возраст. Первый сигнал надвигающегося артроза – лёгкая и быстро проходящая болезненность, хруст или скрип суставов. Чаще всего артроз возникает у дам в 40–45, мужчины начи...
О пользе двигательной активности говорят многие врачи и целители. Гимнастические упражнения рекомендуется выполнять и в молодом, и в преклонном возрасте.
Предлагаем вашему вниманию комплекс упражнений, приме...
Молочная сыворотка — побочный продукт, остающийся при производстве творога и сыра, но уже в Древней Греции были известны и активно использовались её лечебные свойства. Ещё Гиппократ открыл благотворное действ...
Астения – это нервно-психическая слабость, повышенная утомляемость, нарушение сна. Астения является стержневым или сквозным синдромом при многих болезнях. Она может быть как дебютом (начальным проявлением), ...
Угарный газ нельзя увидеть или почувствовать, однако при большой концентрации угарный газ убивает человека в считанные секунды. Угарный газ, несмотря на свою ядовитость, никак не раздражает органов чувств — у...
Это наиболее эффективная процедура, которая может применяться как для лечения острых заболеваний с высокой температурой, так и в случае хронического течения болезней. Применять уксусные обёртывания можно в лю...
Старение - сложный многообразный процесс, зависящий не только от биологических причин, но и от социальных условий жизни, которые определяют материально-бытовые факторы, условия окружающей среды на производств...
Развитие фармацевтической промышленности, биотехнологии, химии, внедрение суперсовременных технологий переработки растительного и иного сырья для получения высокочистых биологически активных соединений и их к...
В любой капусте чрезвычайно много лекарственных веществ и витаминов. Не случайно капустный рассол популярен как общеукрепляющий напиток. Тот же рассол и свежий капустный сок содержат ещё и витамин U, способст...
Не смотря на все достижения медицины, разработанные методики и изобретенные препараты, лечение гайморита может длиться месяцами. А некоторые люди не могут побороть гайморит годами. Лучше гайморитом не болеть...