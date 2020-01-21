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Пневмония или воспаление легких: признаки и лечение
|"МК-Латвия"
|21 Января 2020 г.
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Пневмония – это воспаление нижних отделов дыхательных путей, острое поражение легких инфекционного характера. Этот недуг встречается не так часто, однако может привести и к летальному исходу. Пневмония – это воспаление нижних отделов дыхательных путей, острое поражение легких инфекционного характера. Рассказывает
Признаки воспаления легких
Важно не пропустить симптомы воспаления легких и начать лечение
– Чаще всего пневмония встречается у 18 человек из 1000, – приводит факт врач-пульмонолог Лариса Юрьевна Матько. – Она возникает на фоне воспалительных или простудных заболеваний. Если человек простыл и у него держится температура больше 5 суток, то это повод обратиться к врачу и сделать рентген легких. Также должен насторожить затяжной кашель. Существуют группы риска по развитию пневмонии. Например, пациент, у которого хронический бронхит, или курящий человек вряд ли обратит внимание на кашель, а вот повышенная температура уже даст сигнал об инфекции.
Симптомами пневмонии также являются резкая слабость, потливость, одышка, озноб, кашель с кровавой мокротой, головные боли.
У ВИЧ-инфицированных часто не срабатывает иммунитет, зачастую они умирают от этой болезни. Если обычный человек заболел бронхитом, то курс антибиотиков поправит ситуацию, а у курильщика бронхит может перейти в пневмонию. Вещества, которые содержатся в сигаретах и алкогольной продукции, повреждают слизистую оболочку бронхов, угнетают защитные факторы бронхолегочной системы и создают благоприятные условия для внедрения и размножения инфекции.
– А есть ли какие-то методы предотвращения пневмонии?
– В целях профилактики помогут отхаркивающие препараты, различные травы, средства для повышения противоинфекционной защиты. Например, пациенты с хроническим бронхитом просто обязаны иметь при себе отхаркивающие травы, такие как мать-и-мачеха, корень солодки. Также советую попробовать дыхательную гимнастику, и про обычную физнагрузку забывать не стоит. Курильщикам обязательно нужно бросать эту привычку. Легкие – это сложный организм. Слизистая должна быть влажной, а когда вы курите, это вызывает сухость. Такие условия – самые благоприятные для проникновения инфекции.
Осложнения пневмонии
В случае заболевания пневмонией после тяжелого течения болезни может быть несколько последствий: фиброз, когда на легком образуется рубец, хронический бронхит и реже бронхиальная астма.
– Есть ли некий сезон, благоприятный для развития пневмонии?
– Январь и май. После новогодних праздников люди засыпают в сугробе, а на майские после шашлыков отдыхающие не прочь прилечь на травке. А если без шуток, холодное время года – более типичное для пневмонии. Сейчас, конечно, с погодой вообще ничего не понятно, поэтому уже и время года назвать сложнее.
Люди, у которых наибольшая вероятность развития пневмонии:
■ пожилые,
■ пациенты с ослабленным иммунитетом,
■ курильщики,
■ алкоголики и наркоманы,
■ люди с ВИЧ-инфекцией,
■ пациенты, которые страдают тяжелыми заболеваниями, такими как сахарный диабет или болезнь печени.
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