Особенности женского алкоголизма

Женский алкоголизм – серьёзная проблема, которая грозит превратиться в настоящее бедствие. Женщин, употребляющих спиртное регулярно, гораздо больше, чем принято думать. Это связано отчасти с тем, что женщины, в отличие от мужчин, чаще пьют в одиночестве, тщательно скрывают свою зависимость и очень редко добровольно обращаются за помощью.

Наверное, многие слышали о том, что у женщин зависимость от алкоголя возникает быстрее, чем у мужчин. И это также соответствует истине.

Причины женского алкоголизма

Женский алкоголизм труднее обнаружить и вылечить, но квалифицированные специалисты могут помочь справиться с проблемой. С программами и методами можно ознакомиться здесь http://www.ds-clinic.ru/our-uslugi/lechenie-alkogolizma/zhenskiy-alkogolizm.

Женский алкоголизм коварен тем, что долгое время ни сама женщина, ни её близкие могут не замечать происходящего

Вот причины, по которым женщины быстрее попадают в физическую и психологическую зависимость от спиртного:

1. Сниженная способность организма усваивать алкоголь

2. Меньшее количество воды в организме, что способствует более высокой концентрации этанола

3. Более уязвимая нервная система

4. Гормональные особенности, в связи с которыми алкоголь всасывается быстрее в определённые периоды времени.

Отношение общества к женскому алкоголизму резко отрицательное и зависимые женщины боятся осуждения, потери семьи, поэтому скрывают свои проблемы от близких.

Кроме того, женщины на первых стадиях зависимости предпочитают виды спиртного, считающиеся « безобидными»: шампанское, коктейли, вино. Бытует ошибочное мнение, что алкоголизм развивается только при употреблении крепких напитков, но это абсолютно неверно. Как раз наоборот, «лёгкий» алкоголь более опасен, его обычно выпивают больше, а увеличение количества проходит незаметно. И часто ни сама жертва зависимости, ни её окружение долго не замечают проблемы.

Признаки женского алкоголизма

Одним из признаков алкоголизма у женщин можно считать изменение отношения к алкоголю и резкие перепады настроения. Женщина может стать нервной, плаксивой, раздражительной. Настроение от выпитого спиртного резко улучшается: от полного упадка до эйфории.

Женщина ищет любой повод для выпивки: плохой день, усталость, покупка новой вещи и тому подобное.

Происходит увеличение количества спиртного и повышение его крепости. Женщины переходят со слабоалкогольных напитков вроде вина, пива, коктейлей на водку, виски, коньяк и другое крепкое спиртное. Постепенно качество алкоголя тоже перестаёт иметь значение.

Внешность пьющей женщины также меняется. Это связано с гормональными изменениями и нарушения усвоения витаминов. Голос становится более грубым, кожа делается дряблой, стареет, на лице могут появиться красные точки - следы лопнувших капилляров. Состояние волос ухудшается. Разрушается мышечная и жировая ткань, фигура теряет прежние очертания.

У зависимой женщины снижается интерес к жизни, появляется усталость и заторможенность.