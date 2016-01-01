Особенности женского алкоголизма

Женский алкоголизм – серьёзная проблема, которая грозит превратиться в настоящее бедствие. Женщин, употребляющих спиртное регулярно, гораздо больше, чем принято думать. Это связано отчасти с тем, что женщины, в отличие от мужчин, чаще пьют в одиночестве, тщательно скрывают свою зависимость и очень редко добровольно обращаются за помощью.
Наверное, многие слышали о том, что у женщин зависимость от алкоголя возникает быстрее, чем у мужчин. И это также соответствует истине.
Причины женского алкоголизма
Женский алкоголизм труднее обнаружить и вылечить, но квалифицированные специалисты могут помочь справиться с проблемой. С программами и методами можно ознакомиться здесь http://www.ds-clinic.ru/our-uslugi/lechenie-alkogolizma/zhenskiy-alkogolizm.
Женский алкоголизм коварен тем, что долгое время ни сама женщина, ни её близкие могут не замечать происходящего
Вот причины, по которым женщины быстрее попадают в физическую и психологическую зависимость от спиртного:
1. Сниженная способность организма усваивать алкоголь
2. Меньшее количество воды в организме, что способствует более высокой концентрации этанола
3. Более уязвимая нервная система
4. Гормональные особенности, в связи с которыми алкоголь всасывается быстрее в определённые периоды времени.
Отношение общества к женскому алкоголизму резко отрицательное и зависимые женщины боятся осуждения, потери семьи, поэтому скрывают свои проблемы от близких.
Кроме того, женщины на первых стадиях зависимости предпочитают виды спиртного, считающиеся « безобидными»: шампанское, коктейли, вино. Бытует ошибочное мнение, что алкоголизм развивается только при употреблении крепких напитков, но это абсолютно неверно. Как раз наоборот, «лёгкий» алкоголь более опасен, его обычно выпивают больше, а увеличение количества проходит незаметно. И часто ни сама жертва зависимости, ни её окружение долго не замечают проблемы.
Признаки женского алкоголизма
Одним из признаков алкоголизма у женщин можно считать изменение отношения к алкоголю и резкие перепады настроения. Женщина может стать нервной, плаксивой, раздражительной. Настроение от выпитого спиртного резко улучшается: от полного упадка до эйфории.
Женщина ищет любой повод для выпивки: плохой день, усталость, покупка новой вещи и тому подобное.
Происходит увеличение количества спиртного и повышение его крепости. Женщины переходят со слабоалкогольных напитков вроде вина, пива, коктейлей на водку, виски, коньяк и другое крепкое спиртное. Постепенно качество алкоголя тоже перестаёт иметь значение.
Внешность пьющей женщины также меняется. Это связано с гормональными изменениями и нарушения усвоения витаминов. Голос становится более грубым, кожа делается дряблой, стареет, на лице могут появиться красные точки - следы лопнувших капилляров. Состояние волос ухудшается. Разрушается мышечная и жировая ткань, фигура теряет прежние очертания.
У зависимой женщины снижается интерес к жизни, появляется усталость и заторможенность.
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