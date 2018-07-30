Как лечить сердечную недостаточность?

Сердечная мышца перекачивает кровь, сокращаясь, она поставляет кислород в ткани, насыщает им все клетки. Постоянное перенапряжение, отсутствие нормального режима, плохое питание, стрессы негативно сказываются на здоровье человека, способствуют возникновению различных нарушений, которые, в свою очередь, провоцируют развитие сердечной недостаточности.

Вызывают сердечную недостаточность врожденные пороки, болезни миокарда и нервной системы, высокое давление, атеросклероз и анемия.

Признаки сердечной недостаточности

К сожалению, люди часто слишком поздно обращаются к кардиологу, поскольку патология вначале не напоминает о себе. Кашель многие списывают на простуду, одышку считают следствием переутомления.

Постепенно пульс учащается не только вовремя нагрузки, но и в состоянии покоя.

На следующем этапе застаивается кровь, что проявляется:

посинением кожи и слизистых;

скоплением жидкости в брюшине;

увеличением печени.

Сильно отекают ноги, с кашлем выходит кровь. На последней стадии нарушается функционирование всех органов. Человек теряет сон, жалуется на головокружение, иногда затрагивается сознание, затрудняется дыхание и мочеиспускание.

Особенности лечения

Схема терапии составляется врачом, если результаты электрокардиограммы, УЗИ и МРТ подтвердят присутствие сердечной недостаточности. После этого проводится исследование, которое позволяет определить нарушение, что привело к ее развитию. К слову, в настоящее время записаться к хорошему кардиологу можно на сайте поиска врачей iDoctor.kz. Сервис актуален для жителей Алматы и Астаны.

Перед тем как принимать препараты врач рекомендует пациенту перестать курить и употреблять спиртное, отказаться от соли, жирных и острых блюд. Если у пациента присутствует лишний вес, кардиолог назначает упражнения, которые не только помогут убрать несколько килограммов, но и избавиться от отеков, уменьшить одышку.

Дозировку препаратов врач подбирает, учитывая стадию развития, наличие сопутствующих патологий.

Чтобы снизить нагрузку на сердечную мышцу принимают Нитроглицерин или Корвалол. Эти препараты снимают боль, нормализуют пульс. Валидол расширяет сосуды, успокаивает нервы, устраняет тяжесть в области правого ребра.

Если сердечная недостаточность возникала на фоне высокого давления, пользуются ингибиторами типа Эналаприла. Бета-блокаторы принимают, чтобы не допустить развития инфаркта. Нитраты расслабляют стенки сосудов, улучшают питание сердечной мышцы. Антиагреранты снимают воспаление, ускоряют циркуляцию крови.

В тяжелых случаях прибегают к хирургическому вмешательству в виде:

шунтирования;

замены клапана;

бивентрикулярной стимуляции.

Если и такое лечение не приводит к положительному результату, остается только пересадка сердца. Это тоже далеко не всегда заканчивается успешно.

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