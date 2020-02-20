Эксперимент на мышах прошел удачно, может и людям поможет?

Сочетание экстракта зеленого чая и физических упражнений позволило на 75 % снизить тяжесть жировой болезни печени у мышей, которых кормили пищей с высоким содержанием жиров. Авторы исследования полагают, что подобный подход может быть полезен и для людей, страдающих стеатогепатитом.

Жировая болезнь печени встречается все чаще и пока лекарства от нее нет

При стеатогепатите воспаление печени вызывается распространением в этом органе жировой ткани. Хотя чаще всего болезнь протекает бессимптомно, она ведет к нарушению функций печени, а при дальнейшем развитии — к замещению ткани печени соединительной тканью, то есть к циррозу. Неалкогольная жировая болезнь печени довольно часто встречается у пожилых людей, среди которых ее распространенность достигает 25 %. Однако последние исследования показывают, что стеатогепатит всё больше распространяется у пациентов до 30 лет. Стеатогепатит значительно увеличивает риск других тяжелых заболеваний, включая рак печени, диабет второго типа и болезни сердечно-сосудистой системы. К 2030 году число страдающих стеатогепатитом, согласно прогнозам, превысит сто миллионов человек.

В ходе исследования, проведенного в Университете штата Пенсильвания, мыши, находившиеся в течение 16 недель на диете с высоким содержанием жиров, получали экстракт зеленого чая и регулярно бегали в колесе. В итоге было обнаружено, что количество жировых отложений в их печени составляло лишь 25 % по сравнению с жировой тканью в печени мышей из контрольной группы.

Исследователи полагают, что у этих мышей иначе происходила переработка питательных веществ в организме. Такой вывод подтверждается и анализом кала подопытных мышей, где было обнаружено повышенное содержание белков и липидов. «Мы думаем, что полифенолы в зеленом чае взаимодействуют с пищеварительными ферментами, выделяемыми в тонкой кишке, и частично подавляют расщепление пищевых углеводов, жиров и белков, — говорит один из авторов исследования Джошуа Ламберт (Joshua Lambert). — Таким образом, если мышь не переваривает жир, этот жир и связанные с ним калории проходят через пищеварительную систему мыши, и определенное его количество в конечном итоге попадает в фекалии». Ученые отмечают у подопытных мышей также повышенную экспрессию генов, связанных с образованием новых митохондрий.

В предыдущем связанном исследовании Ламберт и его коллеги продемонстрировали, что экстракт зеленого чая и физические упражнения резко снижают массу тела и улучшают сердечно-сосудистое здоровье мышей с высоким содержанием жира. Испытаний этого метода на людях не было проведено, но Джошуа Ламберт полагает, что он будет полезен. «Я считаю, что людям следует больше заниматься физическими упражнениями, а замена высококалорийных напитков диетическим зеленым чаем без кофеина будет разумным шагом, — говорит он. — Объединение этих двух факторов может принести пользу здоровью людей, но у нас пока нет подтверждающих клинических данных».

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