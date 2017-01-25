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Долой "гусиные лапки"!
Татьяна АГУШИНА, 3vozrast.ru   
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vozrast krasota

Знаете ли вы, где находится самая нежная кожа на нашем теле? Оказывается, вокруг глаз и на веках. Здесь она в десять раз тоньше кожи на бёдрах! А ещё эта кожа – большая трудяга: посчитайте, сколько раз вы моргнули за час! Именно поэтому она и стареет рано. Дерматокосметолог Светлана ЖУКОВСКАЯ советует нашим читательницам, как они могут продлить молодость в «морщиноопасной» зоне.

Уход за кожей вокруг глаз

Эта деликатная область не умеет скрывать годы своей обладательницы, ведь взгляд собеседника падает именно на её глаза, и приметы возраста – так называемые «гусиные лапки» – видны в первые минуты разговора. Есть ещё одна беда – при дальнозоркости, развивающейся с годами, приходится носить очки, стекла которых увеличивают не только глаза, но и морщинки возле них. Из всего этого следует, что кожа вокруг глаз требует постоянного ухода. Посмотрим, о чём же она просит...

мимические морщины

Кожа вокруг глаз нуждается в особом внимании

Кожа просить пить

Если морщин немного и они не очень видны, достаточно средств, улучшающих микроциркуляцию лимфы и клеточный метаболизм, тонизирующих и восстанавливающих структуру кожи вокруг глаз. Лучшее средство – гели, в основе которых – вода. У гелей нежирная консистенция, они быстро впитываются, что позволит утром, сразу после его применения воспользоваться привычной вам косметикой. Если в состав гелей входят растительные экстракты, хитозан и витамины, тогда эффект будет ещё ощутимей.

Если вы считаете, что морщины очень заметны окружающим, придётся покупать средства посерьёзней: увлажняющие кремы с гиалуроновой кислотой, пантенолом, аллантоином, экстрактом алоэ, витаминами А и Е. При плотной сетке морщин в углах глаз помогут кремы с комплексами антиоксидантов, натуральными маслами, коллагеном и эластином. Эти средства содержат жирные кислоты – олеиновую, линолевую, линоленовую. Они не дешёвые, зато расходуются понемногу, их надо накладывать прямо-таки гомеопатическими дозами – по капельке. Избыток крема, который остаётся на коже, может привести к новым морщинам.

Кожа просит есть

Тот питательный крем, который вы наносите каждый день на лицо, для кожи-неженки не годится, он для неё слишком плотный. Надо купить специальные средства для области вокруг глаз. Они помогают при нехватке естественных жиров, стимулируют выработку коллагена и активность фибробластов, обладают эффектом лифтинга. В их составе обязательно присутствуют натуральные масла (макадамия, ши, авокадо, арахиса), биостимуляторы (маточное молочко пчёл, сок женьшеня), фитоэстрогены, сквален, лецитин. А ещё производители добавляют в подобные средства «сильную артиллерию» – эластин и коллаген.

Кожа просит нежного обращения

Наносить крем на область вокруг глаз надо очень аккуратно, не растягивая её. Помните, что в этой зоне кожа требует к себе самого трепетного отношения. Возьмите капельку крема средними и безымянными пальцами рук и мягкими круговыми и лёгкими постукивающими движениями нежно-нежно вбивайте в кожу. По нижнему веку пальцы должны идти от виска к носу, чтобы улучшить микроциркуляцию и лимфоток, а также избежать образования припухлостей и синяков. По верхнему – в обратном направлении.

Кожа просит чистоты

Возьмите за правило никогда не ложиться спать, не очистив глаза от макияжа. Лучше всего с этой задачей справятся специальные средства – молочко, сливки, мицеллярная вода. Для удаления водостойкой туши (или подводки) понадобится особая жидкость, её называют двухфазной. Когда вы посмотрите на такую бутылочку, то чётко увидите, что между верхним маслянистым слоем и нижним (тоником) есть чёткая граница. При использовании этого средства достигается двойной эффект: и краска удаляется, и кожа не страдает.

Гимнастика от морщин

Несмотря на то что из-за постоянного моргания кожа в этой области всё время находится в тонусе, ей всё равно нужна гимнастика, но только особая. Постарайтесь делать её регулярно.

♦ Кончиками безымянных, средних и указательных пальцев слегка надавите на брови и приподнимите их. Затем, преодолевая сопротивление, постарайтесь плотно закрыть глаза. Пробудьте в этом положении пять секунд. Потом отпустите брови, расслабьтесь. Повторите упражнение 2 раза.

♦ Сядьте, поставьте локти на стол, прижмите основания ладоней к скулам под глазами, постепенно усиливайте надавливание, не сдвигая кожу. Пробудьте в этом положении 10 секунд. Потом постепенно ослабьте давление и уберите ладони.

Правила макияжа

Есть некоторые приёмы, которые позволят сделать «гусиные лапки» вокруг глаз не столь заметными или просто отвлечь внимание от этой зоны.

♦ Сделайте акцент на бровях. Перманентный татуаж, или химическая покраска в салоне, или окраска хной (либо просто карандашом) придадут им правильную форму, чёткий контур, сделают яркими. Красивые брови визуально как бы приподнимают веки, делают взгляд более открытым. Лицо становится моложе.

♦ Если вы ходите в очках с плюсовыми стеклами, наносить косметику на веки и ресницы следует очень аккуратно. В противном случае комочки туши на ресницах, нечёткая линия карандаша, «споткнувшаяся» о морщинку на веке, увеличатся под сильными линзами. Выход такой – сделать перманентный татуаж по краю века, покрасить ресницы стойкой краской. Это лучше сделать в парикмахерской или в салоне красоты. Если вы всё-таки хотите дома пользоваться тушью, тенями и карандашом для век, закажите очки со слегка тонированными плюсовыми стёклами. Подобное затемнение отчасти скроет погрешности макияжа и морщины.

♦ Спрятать мешки или тёмные круги под глазами можно с помощью корректоров. Их выпускают в виде карандашей, стиков, кремов и жидкостей. Все они отлично маскируют недостатки кожи.

♦ Откажитесь от ярких перламутровых теней, подводки по нижнему веку – они допустимы лишь в молодости. Визажисты утверждают, что подобный макияж делает морщинки визуально заметнее.

Вот самые распространённые косметические проблемы и пути их решения:

  • При тёмных кругах под глазами понадобится крем или сыворотка для кожи вокруг глаз с большим содержанием витамина С – он хорошо укрепляет сосуды.
  • При отёчных веках охлаждайте любое косметическое средство перед использованием – держите его на полке холодильника.
  • При мешках под глазами спите на высокой подушке. И не стоит пользоваться жирными кремами, особенно на ночь. Замените их на гели.
  • При привычке постоянно жмуриться от солнца всегда носите на улице тёмные очки. Они спасут вас не только от инфракрасного и ультрафиолетового излучения, но и от появления морщин.
  • При долгом сидении у компьютера, планшета или телевизора нужно чаще делать перерывы: отводите глаза от экрана – смотрите вдаль. Дело в том, что когда мы глядим на монитор, то моргаем намного реже обычного. Это приводит к тому, что глазное яблоко недостаточно увлажняется, белки глаз краснеют, возникает ощущение, что в них насыпали песок. От этого мы начинаем щуриться и тереть глаза, растягивая тонкую кожу и провоцируя новые «гусиные лапки».

По инф. 3vozrast.ru

 
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