Белок в моче, или протеинурия - что это такое?

Для чего определяют белок в моче и что определяют с помощью этого анализа?

ПРОВОДЯ общий лабораторный анализ мочи, белок проверяют обязательно, поскольку это очень важный диагностический показатель. Моча, образуемая в почках посредством фильтрации из крови, в норме может содержать белковые фракции лишь в очень малом количестве, находящемся на пределе возможностей обнаружения аналитическими методиками. При нормальном функционировании фильтрующей системы почек молекулы белка вследствие своего большого размера не могут проникнуть в мочу, поэтому первое, что может означать присутствие белка в моче, – нарушение работы почечных фильтрующих мембран.

Наличие белка в моче называется протеинурией

Стоит отметить, что более достоверную картину предоставляет не количество белковых соединений в разовой порции урины, а суточный белок в моче, определяемый во всём объёме вырабатываемой почками жидкости за одни сутки.

Состояние, при котором по результатам исследования мочи обнаруживается белок в концентрации, превышающей следовую, именуется протеинурией. При этом организм теряет свыше 150 мг белковых фракций за сутки. Синдром протеинурии может являться физиологическим (функциональным) или патологическим, причём не всегда он связан с нарушением работы мочевыделительной системы.

Патологическая протеинурия – это и есть заболевание. Повышенный белок в моче может быть почечного (воспалительные, опухолевые, аутоиммунные заболевания почек) и внепочечного происхождения.

Временное повышение белка в моче, имеющее проходящий доброкачественный характер, иногда наблюдается у здоровых людей при определённых состояниях. На сегодняшний день механизмы развития функциональной протеинурии не полностью изучены, но считается, что это обусловливается небольшим сбоем функционирования почечной системы.

Физиологическая протеинурия подразделяется на следующие виды.

Ортостатическая протеинурия – отмечается у молодых людей астенического телосложения после длительного пребывания в положении стоя или после ходьбы, а после пребывания в положении лёжа отсутствует (поэтому в утренней порции белок не обнаруживается).

Лихорадочная – определяется в периоды повышения температуры тела, сопровождаемого интоксикацией организма.

Алиментарная – после употребления большого количества пищи, насыщенной белками.

Эмоциональная – при сильном стрессе, психологическом потрясении.

Протеинурия напряжения (маршевая) – возникает из-за чрезмерных физических нагрузок, тренировок (объясняется временным нарушением кровоснабжения почек).

Так как повышенный белок в моче – это не самостоятельная патология, а одно из проявлений какого-либо заболевания, то лечить необходимо патологию, которая приводит к такому нарушению. Методики лечения могут быть самыми разнообразными в зависимости от типа и тяжести болезни, сопутствующих недугов, возраста.

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По инф. argumenti.ru



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