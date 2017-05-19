Знакомство с миром через сказку

Об истории и культуре родной страны, о нравственности и морали рассуждают много, но часто пафосные речи и правильные поучения не находят отклика у детей и молодежи. Как же говорить с малышами и подростками о важном – о прошлом, о корнях, о героизме, о Родине? На эту тему «Батя» побеседовал с писателем, номинантом Патриаршей литературной премии 2017 года Ириной Богдановой.

Ирина Богданова – писатель, публицист, педагог, воспитатель детского сада с многолетним стажем. Ее книги отмечены на конкурсе «Просвещение через книгу»: в 2015 году первое место получила книга «Мера бытия», в 2016 – третье место книга «Дом, где тебя ждут». Книга «Сказочная азбука» включена в федеральную программу «Культура России». Мама и бабушка.

Воспитание сказкой

— Ирина Анатольевна, вы автор пяти детских книг. Какую из них вы посоветуете прочитать первой читателям, пока незнакомым с вашими сказками и историями?

— Мне было очень интересно писать детские книги, потому что в то время я работала в детском саду и писала для своих воспитанников, заранее зная, какой момент им понравится или рассмешит. Дети, скорее, слушатели, поэтому я постаралась, чтобы и родители не заскучали за чтением и им тоже захотелось подсмотреть в следующую главу.

Ну а начать знакомство с моими книгами я рекомендую со «Сказки о весёлых чудесах и их маленькой хозяйке». Это озорная повесть про детский сад, в котором поселилась самая настоящая бумажная фея Вея. Нам, взрослым, трудно даже предположить, сколько всего необычного может произойти в детском саду, если в нём следят за порядком не только воспитатели. Книга «О весёлых чудесах» рассчитана на то, чтобы дети полюбили ходить в садик, сумели взглянуть со стороны на свои проблемы и научились разрешать конфликты мирно и дружно.

С гордостью могу сказать, что получаю немало благодарных писем от родителей и воспитателей, а фея Вея даже стала приходить к ребятам на утренники в садики.

Для тех детей, кто уже освоил программу детского сада и учится читать, предназначена «Сказочная азбука» – увлекательная история про то, как мальчик Дима спасал буквы от нашествия коварных буквогрызов. Эта книга – почти учебник, наполненный логопедическими упражнениями и заданиями на запоминание.

Ещё две повести – «Сказка про куклу Зерновушку» и «Большая русская сказка» – посвящены ознакомлению детей с русской народной культурой. Дело в том, что русский фольклор в том виде, как мы его знаем, сложен для восприятия современного ребёнка, и чтобы дети его полюбили, необходима некоторая подготовка для органичного вхождения в атмосферу прошлых веков. А поскольку естественной средой обитания для ребёнка является сказка, я предложила ему вместе с героями оказаться среди сказочных персонажей и рассмотреть мир русской сказки с близкого расстояния.

Кроме прочего, в «Сказке про куклу Зерновушку» рассказывается о народных ремёслах. При желании дети с помощью родителей смогут сами смастерить несложные игрушки, хотя здесь поле деятельности больше для пап, так как солдатик и лошадка ждут крепких мужских рук.

Нравственные уроки, или Баланс соли и сахар

— В ваших книгах нет морализаторства, дидактизма. Но юный читатель может многому научиться благодаря им, узнать много нового, многое понять. Как вам это удается?

— Дело в том, что для меня не существует отдельно взрослых и отдельно детей, поэтому с любым человеком я стараюсь общаться с уважением и пониманием. Ну а кому понравится, когда его не учат, а поучают? Никому. Вот и приходится идти на хитрость, применяя приём художественного слова.

Мне кажется, что основная задача детского автора – расставить акценты настолько чётко, чтобы выводы стали очевидны даже для самых маленьких. Правда, при этом возникает проблема найти разумный баланс соли и сахара, чтобы герои не превратились в малиновый сироп. На мой взгляд, слащавость в тексте равнозначна грубости, потому что идёт в ногу с фальшью, а дети очень чутко чувствуют ханжество. В большинстве своём при написании я ориентируюсь на мальчиков, ибо мужская аудитория более взыскательна и нетерпелива.

— В «Историях из Котофейска» главные герои – котята Мурзик и Барсик – замечательные мальчишки, очень настоящие: отзывчивые, добрые, изобретательные, любящие приключения. Расскажите читателям, как удалось папе Марсику и маме Мусе воспитать таких хороших детей? Какие они – папа и мама этих ребят?

— Папа Марсик и мама Муся – обыкновенные родители, немножко безалаберные и смешные, но готовые в любой момент схватить зонтики и полететь на выручку своим детям. Говоря официальным языком – кошачьи папа с мамой сумели создать крепкую семью, где «один за всех, и все за одного».

Я вспоминаю «Истории из Котофейска» каждый раз, когда вижу на экране «чудную» рекламу, в которой смышлёный сынок догадался отвлечь папино внимание, чтобы выхватить у него из рук вкусное печенье. Может быть, если бы этот папа читал своему ребёнку про приключения Мурзика с Барсиком, то сын узнал бы, как котята отдали папе свои кусочки волшебного Пирога желаний, несмотря на то, что мечтали получить по игрушечному пистолету с шариками от пинг-понга, потому что в тот момент было важнее помочь отцу.

Уйти вглубь веков

— Мы говорили о детском чтении. Но кроме детских книг вы написали и книги для взрослых. Есть ли среди них такие, которые папа и сын или дочь подросткового возраста могли бы с интересом вместе прочитать или прочитать по отдельности, а потом поделиться друг с другом впечатлениями?

— Все мои «взрослые» книги написаны для семейного чтения, так что родителям подростков можно смело взять любую из моих книг и начать читать вслух. Но, конечно, детям всегда интереснее читать про своих ровесников, поэтому для среднего школьного возраста лучше подойдут «Жизнь как на ладони» и «Мечта длиною в лето», ну а по мере взросления можно переходить к повести про поисковые отряды «Фарфоровая память» или роману о жизни блокадного Ленинграда «Мера бытия».

— Ирина Анатольевна, вы с особым уважением изучаете и храните историю своей семьи, своего рода. Расскажите нашим читателям о семье, в которой вы выросли, и о своих дедах, прадедах.

— На протяжении всех лет существования наша страна вынуждена постоянно воевать и защищаться, поэтому буквально у каждой семьи есть интереснейшие и героические предки. Просто надо однажды вспомнить о них и начать розыск.

Большинство людей очень ошибаются, думая, что их родословные безвозвратно утеряны. Сейчас масса возможностей найти своих предков, зачастую не отходя от компьютера, потому что оцифровано и бесплатно выложено в сеть море литературы. В свободном доступе (например, в Российской национальной библиотеке) есть и адрес-календари по губерниям, и списки захоронений по кладбищам, и перечни Георгиевских кавалеров, и дворянские поколенные росписи, приписные крестьяне, купечество, казачество, однодворцы – всего не перечислить. Чтобы сориентироваться в потоке информации, могу посоветовать зайти на генеалогические сайты и попросить о помощи. Если уж совсем ничего не известно дальше деда, имеет смысл сходить в архив предприятия, где он работал, и почитать анкету, где есть данные на его родителей. Так, ухватившись за кончик ниточки, можно зайти вглубь веков.

Уверяю, без отклика вы не останетесь, зато сколько радости, когда начинаешь понимать, какая сила стоит за твоими плечами!

Мне в отношении поисков повезло по двум причинам. Во-первых, благодаря героизму моей бабушки Нины Михайловны – дочери расстрелянного священника и сестры расстрелянных братьев, которая не побоялась сохранить для нас более пятисот семейных фотографий, причём датированных и подписанных. Самое раннее фото означено 1865 годом!

А во-вторых, потому, что многие члены моей семьи – достаточно известные люди, и их имена встречаются даже в художественной литературе, не говоря уже о документах.

Буквально в прошлом месяце у нас ждала потрясающая находка: Государственная публичная историческая библиотека России выложила в сеть оцифрованные книги. И вот, просматривая Сборник портретов участников 349-ти дневной обороны Севастополя в 1854–1855 годах, мы нашли потрет своего прапрадеда! У нас буквально дух захватило! Неужели он? Но ошибки не было – Никитин Владимир Кузьмич, прапорщик батарейной № 3 батареи 11 артиллерийской бригады. Мы знали, что девятнадцатилетним прапорщиком он заслужил Высочайшее благоволение за защиту моста из бухты Южной в бухту Северную. В дальнейшем служил в полевой артиллерии, получил множество наград и закончил службу генерал-майором. Похоронен в Твери. Но его портрета у нас не было!

Мы смотрели на фото прапрадеда с потрясающим чувством встречи с дорогим человеком!

Как отец, Владимир Кузьмич вырастил достойных детей и внуков. Об отношениях в семье и на службе красноречиво рассказывает эпизод из книги В.Успенского «Тайный советник вождя». Книга попала в руки случайно, и наша семья была очень удивлена осведомлённости автора. Он ошибся только в звании. Отрывок касается моего прадеда, генерал-майора Александра Владимировича Никитина (сына Владимира Кузьмича), командующего 23 артбригадой, участника Брусиловского прорыва.

Отец и сын Никитины перед отъездом на фронт, 1914 год.

«...Итак, Сталин в тот вечер был болен и явно раздражен чем-то. Едва поздоровавшись, сказал:

— Вы артиллерист. Не помните ли такую фамилию — Никитин?

— Полковник Никитин? — спросил я, собираясь с мыслями. Время было такое, что одно неаккуратное слово могло причинить кому-то большие неприятности. — Полковник Никитин весьма порядочный человек из потомственной офицерской семьи. Десять поколений Никитиных служили в полевой артиллерии, а это значит — воевали на передовой.

— В этом и есть его особая порядочность? — усмехнулся Сталин.

— Корни, Иосиф Виссарионович, на многом отражаются. Вот вам факт, получивший среди артиллеристов широкую известность. Полковник командовал на германском фронте 23-й артбригадой. А его сын, подпоручик Владимир Никитин, закончивший Михайловское артиллерийское училище, по воле случая был направлен командиром огневого взвода как раз в эту бригаду. И что вы думаете, отец выделял сына, создал ему какие-то условия? Он всегда и неукоснительно ставил взвод Владимира на самый ответственный рубеж. Отцу тяжело было испытывать судьбу, но совесть его чиста...»

Мой дядя Воля – тот самый поручик Владимир Никитин, стал главным конструктором боевых надводных кораблей и всю жизнь хранил фото орудийных расчётов 23 артбригады, где пофамильно подписан не только каждый боец, но и указан пёс Разведчик. Глядя на эти уникальные фото, я всегда представляю, как солдаты волновались перед фотографированием, начищали медали, строились, разбираясь кому где стоять. И еще я думаю, что о многих из них давно забыли родные, и помнит лишь семья генерала. Но они на небесах ждут отклика от потомков, и хочу верить, что дождутся.

23 артбригада, позиция у д. Плотыч на р.Серет, 4-е орудие. 25.8.1915 г.

— Вы много лет работали с детьми. Насколько важно ребенку иметь возможность сказать что-то особенное о своих папе, дедушках, прадедушках? Насколько важно маленькому человеку знать, что он может гордиться предками?

— Конечно, ребёнок должен знать хотя бы ближайшие поколения. В прошлом году некоторые школы провели акцию «письмо деду на фронт». Было невозможно читать эти письма без слёз, настолько сильно дети прочувствовали своё новое мироощущение не просто внуков, а внуков героев Бессмертного полка.

Семья – это не только «я и ты», но и ушедшие поколения, чьими глазами мы смотрим на мир. И если мы помним своё родство, то деды-прадеды перестают быть абстракцией и встают рядом.

Собственно, все мои книги про связь поколений. Читатели постоянно интересуются, почему так или иначе я всегда обращаюсь к истории России. Ответ прост – потому что я не воспринимаю человека в отрыве от Родины. Вырасти без корней невозможно, это примерно как дышать в вакууме. Хочет ребёнок или нет, он всё равно впитает в себя среду своего обитания, поэтому функция родителей передать ребёнку не только биологический, но и духовный генетический код, который делает наш народ непобедимым.

Акция «Письмо деду на фронт», 2014 г., фото: «Добрая газета» г. Печора

Источник: rusbatya.ru

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