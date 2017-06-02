Бабушка и воспитание внуков: главное — найти баланс

«Как здорово, что наша бабушка живет на соседней улице — она сможет помогать нам после рождения малыша!» — эту мысль лелеют многие молодые родители.

Фото pixabay.com

Отношения бабушек и дедушек к внукам и молодой семье

К сожалению, после появления на свет младенца подобный энтузиазм порой ослабевает: разные взгляды на воспитание ребенка и уход за ним могут стать причиной частых семейных ссор. Как направить энергию новоиспеченных бабушек в правильное русло и не перессориться на почве обсуждения памперсов и введения прикорма?

У нашей семьи осложненный в этом вопросе анамнез: в далеком прошлом, когда наша старшая дочь только родилась, с соседних улиц нас атаковали целых две бабушки и одна очень активная и дотошная прабабушка. Умение с благодарностью принимать только часть советов и заботы, не впадая в неконтролируемую ярость при пятидесятой попытке тайно надеть на внучку третьи шерстяные носки, приходило постепенно. Поэтому сейчас, спустя 12 лет, коронные фразы о ввалившихся щечках, нездоровой бледности и потрясающем сходстве внуков с Кащеем мы привыкли пропускать мимо ушей. Используя несколько нехитрых приемов, нам удалось выстроить конструктивное сотрудничество.

Такие разные бабушки...

С бабушкой № 1 было проще всего. Она предпочитала заботе о внуках свою работу и из вкусного умела готовить яичницу, сосиски и куриный суп. Венцом ее кулинарных творений был воскресный ужин для всей семьи: запеченная курица с хрустящей корочкой и салат. Своих взглядов молодым родителям она не навязывала.

С бабушкой (прабабушкой!) № 2 было гораздо сложнее. Она только-только вышла на пенсию, и ее нерастраченной энергии могло хватить на электрификацию небольшого района Москвы. Она-то и была той самой классической непобедимой бабулей: с тазами умопомрачительного гуляша и горами пышных оладушек. Спастись от еды не было совершенно никакой возможности: кастрюльки и баночки просачивались в наш холодильник невообразимыми путями. Например, кастрюлю борща она могла лихо подбросить под дверь, позвонить и... — ну ладно, не убежать! — но очень быстро уехать на лифте.

Но больше всего молодая семья хлебнула от пищевых привычек бабушки № 3. Они — привычки — были безупречны. Правильное питание — залог красоты и здоровья, а ГМО, майонез и прочие опасности подстерегают людей за каждым углом, поэтому еда для детей должна быть: а) здоровой и сбалансированной; б) купленой только в правильном месте у правильного продавца с санитарной книжкой, чистыми руками и историей личного знакомства с бабушкой не менее 2 лет. После этого продукты, чудом прошедшие этапы отбора, подвергались только здоровым методам приготовления. И что же вам не понравилось, спросите вы? Конечно, все это было правильно и полезно, но каждый человек слаб, и даже ребенок имеет право на свою порцию жареной картошечки!

Бесконечно лавируя между столь разными точками зрения (а ведь была еще и наша собственная, которую, впрочем, старшее поколение не собиралось принимать в расчет!), мы выработали в себе не только спокойствие лежащего на дороге шлакоблока, но и три фундаментальных правила, позволяющих нам отстоять свою точку зрения на детское меню и при этом сохранить хорошие отношения с самыми близкими людьми.

1. Спокойствие, только спокойствие!

Даже когда хотелось взвыть, глядя на огромную кастрюлю холодца или в пятьсот первый раз популярно объясняя маме, что дети не любят овсянку на воде и салат из редьки, мы помнили о том, что они любят нас и изо всех сил хотят причинить нам добро. Выдохнув и досчитав до десяти, мы раз за разом спокойно объясняли свою точку зрения, по возможности аргументируя ее. В качестве козырей мы старались использовать мнения, авторитетные для наших родителей, например врачей или вырезки из газет :) Это так просто — навсегда испортить отношения грубыми и резкими словами. Лучшее, что вы можете сделать, — минимизировать ссоры из-за разницы взглядов. Дети растут, и рано или поздно на душе у бабушек становится спокойнее: вроде и без нас справляются...

2. Направьте энергию бабушки в правильное русло

Очень часто еда — это попросту самый доступный и проверенный способ проявить заботу о детях и внуках. Если помощь бабушки в приготовлении еды вам категорически не требуется, попробуйте предложить ей альтернативные варианты. Совместные прогулки или походы в театр по выходным, летние поездки в санаторий, да и просто — вечером забрать из бассейна. Иногда этих мелочей вполне достаточно, чтобы ваш быт стал существенно легче, а бабушка ощущала себя нужной и важной.

3. Гостим по правилам

Вернувшиеся после пары недель в гостях у бабушки шарообразные дети — вовсе не мем или чья-то глупая шутка. Опыт всей жизни старшего поколения прямо-таки кричит: еду нельзя выбрасывать — неизвестно, будет ли она завтра. Именно поэтому они радуются, когда внуки доедают все до конца и просят добавку. Сытость зачастую является для них синонимом здоровья, хотя, к сожалению, все чаще бывает наоборот: малыши, которые слишком хорошо кушали, сталкиваются в дальнейшем с проблемой лишнего веса. Поэтому мы довольно строго оговаривали с бабушками, как НЕ надо кормить внуков: НЕ забывать о том, что такое естественный аппетит, НЕ уговаривать доесть, НЕ заставлять есть нелюбимые, хотя и полезные блюда. Также не нужно хвалить за чистую тарелку и предлагать сладенькое в качестве перекуса.

Конечно, сразу свести на нет ссоры на почве воспитания будет сложно — пожилым людям требуется длительное время, чтобы перестроиться. Но ваше доброжелательное спокойствие, терпение и любовь способны творить чудеса в вопросах воспитания и маленьких, и стареньких членов семьи.

Источник: apteka.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ВЫПУСКАЕТ ВНУЧАТ ИЗ СЕРДЦА И ПОЛЯ ЗРЕНИЯ

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ