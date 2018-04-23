Елена ГРОМОВА, семейный психолог, г. Москва, elefteria.ru
23 Апреля 2018 г.
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Роль бабушки в воспитании внуков... Какой она должна быть? На этот не для всех простой вопрос постарается ответить семейный психолог Елена Громова.
Фото: pixabay.com
В семье появился долгожданный внук. И вот, новоявленная бабушка искренне радуется этому событию. И очень надеется принимать участие в воспитании внука. Она верит, что ее жизненный и материнский опыт сейчас очень понадобятся молодой маме...
Но, идут дни, и становится понятно, что мама не всегда готова прислушиваться к советам бабушки, она хочет всё делать по-своему. В этом случае бабушка либо учится деликатно взаимодействовать с мамой и помогать, «не причиняя добра» и уважая молодую маму, либо пытается переубедить, вразумить, навязать... Вот о втором варианте мы сегодня и поговорим.
Что происходит, когда кто-то пытается заставить нас делать то, с чем мы не согласны или чего не хотим?.. Когда нас пытаются переубедить, настоять на своём?... Чаще всего, мы закрываемся. И, либо молчим и делаем по-своему, либо подчиняемся, злясь внутри, либо пытаемся защититься и противостоять.
Тоже происходит и с молодой мамой. Она, наконец-то, стала взрослой женщиной, матерью. И вполне нормально, что она хочет получить личный опыт ухода за ребёнком и его воспитания. У неё есть своё понимание как это делать. И, когда бабушка навязывает ей иное понимание, свой опыт, то зачастую мама бывает к этому не готова. Она протестует...
Так возникают разные конфликтные ситуации. Бабушка считает, что надо кормить ребёнка по часам, а мама хочет придерживаться свободного графика в кормлении; бабушка советует поить ребёнка водичкой, а мама читала, что материнского молока малышу достаточно; мама считает, что ребёнку не нужно надевать головной убор, когда на улице +20 градусов, а бабушка настаивает на том, чтобы надели на него чепчик, «иначе в ушки надует»... Таких ситуаций очень много. К сожалению, не всегда получается разрешить ситуацию без ссор и обид.
Поэтому, дорогие бабушки, даже если ваша дочка или невестка просит Вас о помощи ( а, может, и совсем не просит?..), будьте деликатны в этой помощи. Спрашивайте у мамы Вашего внука, чем Вы могли бы быть ей полезной, и, если Вы чувствуете, что мама с чем-то не согласна, «делайте шаг назад», давая маме ее законное право решать, что надевать ребёнку, чем и как его лечить, как и сколько кормить, когда и как укладывать спать, как воспитывать.... Это все находится в зоне ответственность мамы и папы ребёнка. Если Вы научитесь нянчиться с внуком без настойчивости и указаний, если Вам удастся выстроить уважительные и доверительные отношения с мамой Вашего внука — выиграют всё: и Вы, и внук, и его родители!
Дорогие мамы, если вы видите, что бабушка, желая помочь, заходит слишком далеко, как Вам кажется, или даёт советы, в которых Вы не нуждаетесь или к которым не готовы прислушиваться, — скажите ей честно и открыто, что цените её желание быть полезной, уважаете её жизненный опыт, но при этом хотите сами решать большинство вопросов, связанных с жизнью и воспитанием ребёнка.
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