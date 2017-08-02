Современные бабушки рушат стереотипы. Сегодня немногие из них носят платочки и пекут пирожки. Все больше женщин пенсионного возраста продолжают работать и вести активный образ жизни, одни по своей воле (заняты карьерой и личным развитием), другие по необходимости (заняты зарабатыванием денег для себя, детей и внуков). Какова же роль бабушки в воспитании ребенка?

Бабушки и дедушки в жизни внуков

Какие они, современные бабушки?

Роль бабушек условно можно разделить на два вида:

Советская бабушка. Женщина на пенсии. Добрая, заботливая, бесконечно любящая, жертвенная и чрезмерно опекающая. Она няня, а в случае, когда мамы у ребенка нет или она постоянно на работе – вторая мама. Такая бабушка живет вместе со всей семьей или отдельно, но очень много времени проводит с внуками. Западная бабушка. Продолжающая строить карьеру и улучшать личную жизнь, женщина за пятьдесят. Независимая, активная, деловая, современная, интересная в общении. Ей трудно выкроить время для внуков, для них она – нечастная, но желанная гостья, которая дарит подарки, а родителям деньги, чтобы они наняли няню, если сами не справляются. Такая бабушка может зарабатывать больше мам и пап внуков.

Сегодняшние бабушки – это женщины, родившиеся в СССР, но достаточный период жизни уже прожившие после распада страны. Они успели взять из советского прошлого лучшие традиции и методики педагогики и психологии. Но в то же время, они узнали и ознакомились с западными веяниями и совершенно иными, свободными и нестандартными подходами к воспитанию детей.

Если взять из двух разных моделей поведения бабушек (советской и западной) только самое лучшее, получится идеальная бабушка. Но даже на такую безупречную бабушку не стоит «скидывать» своего ребенка, а бабушке не стоит брать на себя эту «ношу».

Главная ошибка родителей

Не нужно спешить становиться родителями, пока не удалось «встать на ноги»: пока нет своего дома, хорошей работы и достаточного уровня заработка! Пока нет уверенности, что получится заботиться о ребенке без привлечения бабушек и дедушек, не нужно заводить детей!

Это может показаться жестоким, но в противном случае молодых родителей ожидает множество проблем! Заводя ребенка и оставаясь при этом ребенком (психологически), трудно выжить.

Масса проблем возникает у тех семей, которые привлекают к воспитанию своих детей бабушек и дедушек: от проблемы «Одну кофточку ребенку на улицу одевать или две?» до проблемы «А не развестись ли тебе с твоим/твоей?».

Молодые родители сами «скидывают» детей на бабушек-дедушек, а потом возмущаются: «Они не дают нам воспитывать ребенка так, как хотим! Указывают, как жить и что делать!». Но удивляться и возмущаться тут нечему! Все логично.

Нелепо полагать, что бабушка, которая берет на себя ответственность за ребенка, сидит с ним, воспитывает и учит, пока мама и папа на работе, предоставляет молодой семье свою жилплощадь, помогает им еще и материально, не попросит ничего взамен! Попросит, а точнее потребует... власти!

Кто в доме хозяин? Тот, у кого власть и авторитет. А они у того, у кого основные, необходимые для жизни в современном мире ресурсы – время, жилплощадь, финансы.

Очень часто главной в семье оказывается бабушка или тандем бабушки с дедушкой. При том, что у них власть и авторитет, у них же и безграничная любовь внуков.

Современные родители совершают большую ошибку, когда по умолчанию, не спросив будущих бабушек и дедушек, решают за них, что они должны и будут сидеть с их детьми! Не должны и если не захотят – не будут! Нет такого закона «Бабушка и дедушка обязаны сидеть с внуками и нянчится с ними, пока родители заняты своими делами».

Если уже есть ясное понимание, что без помощи своих родителей в деле воспитания детей не обойтись, об этом нужно договориться заранее! Загодя спросить у будущих бабушек и дедушек: «Вы сможете нам помогать? Будете сидеть с малышом?». Крайний срок такой беседы – первый триместр беременности, лучше – пару лет до нее, но никак не послеродовый период.

Все лучшее – внукам

Как можно не любить бабушку и дедушку?! Ведь их любовь всеобъемлющая, нетребовательная и безоценочная!

Бабушки не совершают по отношению к внукам и внучкам тех ошибок, которые совершали по отношению к своим детям (и которые те теперь совершают по отношению к своим).

Они стали спокойнее, мудрее, добрее, опытнее, более принимающими и меньше требующими. Бабушки не стремятся, чтоб внуки реализовали их нереализованные мечты и планы (родители чаще хотят и навязывают детям свой путь).

Роль бабушки в воспитании и жизни ребенка бесценна. Именно бабушки учат внуков и внучек самым важным вещам в жизни: быть добрым, человечным, смелым, честным, стремиться к знаниям, успехам, развитию.

Бабушки показывают на своем примере, что такое терпение, труд, красота, доброта, жизнь и любовь.

Они знакомят внуков с историей своей страны и семьи, знают много историй и рассказывают, сколько предков жили, трудились, любили и умирали за то, чтобы жили они и родились их внуки.

Бабушки рассказывают маленькому человечку как ценна его уникальная жизнь, тем самым закладывая первые кирпичики самооценки и мировоззрения.

Психологи доказали, что дети, воспитанные бабушками и дедушками, вырастают более интеллектуально развитыми, старательными, ответственными, отзывчивыми.

Людям, в чьих жизнях были прекрасные бабушки и дедушки, необычайно повезло!

Негативное влияние бабушек

Воспитанием детей должны заниматься их родители, они несут за них ответственность моральную и юридическую. Бабушки могут лишь помогать родителям, но не перенимать их ответственность.

Проблема часто строится не только на том, что родители «скидывают» бабушкам своих детей, а на том, что бабушки сами «отбирают» их и все сопутствующие права и обязанности!

К сожалению, не так опасно не додать внукам свою любовь и внимание, как переборщить. Есть в роли гиперопекающей бабушки отрицательные моменты:

Если бабушка главная в семье, если она решает все и командует не только внуками, но и их родителями, наблюдается снижение авторитета родителей, дети перестают их слушаться и уважать. Когда бабушка заменяет папу и маму, становится невозможным установление между детьми и родителями теплых отношений. У бабушек, которые слишком балуют внуков, они вырастают эгоистичными и неуправляемыми (особенно если внук один в семье). Какой бы современной ни была бабушка, она – представительница другого поколения. На этой почве возможно множество конфликтов между нею, детьми и внуками. Дети, воспитанные бабушками, как правило, необщительные, малоподвижные (отчего нередко страдают от лишнего веса), слишком ранимые, тяжело адаптируются в детском коллективе, им просто не интересно проводить время со своими ровесниками.

Но даже не слишком правильная, гиперопекающая бабушка, во всяком случае, лучше, чем приходящая и чужая женщина-няня.

Правила хорошей бабушки

Чтобы избежать негативных последствий роли бабушки и укрепить позитивные, психологи рекомендуют:

Предоставить бабушке возможность самостоятельно принять решение об участии в жизни внуков. Это должно быть добровольное, а не принудительное решение. Желание, а не жертва личной жизнью ради детей и внуков. Находясь в роли Жертвы воспитать внуков счастливыми все равно не получится.

Обозначить границы и обязанности. Сколько часов и как часто бабушка сможет сидеть с детьми? Что в это время ей можно делать и как? Чтобы не было конфликтов и перекладывания ответственности (а в случае чего и вины), нужно до мелочей обговорить все нюансы, вплоть до того, какие игрушки ребенку давать, а какие нет. Бабушка – исполнитель, который советуется с родителями, но не лидер.

Сохранять авторитет родителей. Их мнение, стиль поведения и воспитания должны быть уважаемы и первичны. Бабушка – помощник и соратник родителей. Хорошо когда она не берет на себя слишком много и ее «политика» не расходится со стилем воспитания родителей (если, конечно, этот стиль не вредит внукам).

Добрые и мудрые бабушки и дедушки становятся друзьями для своих внуков намного чаще, чем для своих детей. И внуки нередко любят их больше родителей.

Если говорить о любви в широком смысле слова (как о чувстве, которое всегда есть в сердце, которое можно испытывать не только к представителю противоположного пола, а к кому угодно и чему угодно на свете, в том числе и к самому себе), то нельзя не сказать, что именно бабушки являются источником знаний о ней и примером этой самой настоящей любви для ребенка.

Источник: ourmind.ru

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