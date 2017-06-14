Пять веских причин никогда не кричать на ребенка

Методы воспитания в разных семьях отличаются. Когда родители слишком мягкие, дети вырастают избалованными. Но и слишком строгое отношение тоже чревато неприятными последствиями.
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Почему нельзя кричать на детей
Кричащие взрослые пугают детей
Каждый родитель хочет быть другом своему ребенку, чтобы первым узнавать о событиях в его жизни. Но можно ли дружить с тем, кого ты боишься? В лучшем случае страх проходит с возрастом, а в худшем человек продолжает бояться всех взрослых, даже больше не будучи ребенком.
Как это изменить?
Помните, что точка зрения ребенка тоже имеет право на существование.
Всегда давайте возможность высказаться.
Создавайте образ доброго советника, а не нападающего.
Крик подрывает доверие в отношениях
Ученые доказали, что крик влияет на детей так же, как и физическое наказание. То есть если с ребенком обращаются грубо, он нередко замыкается в себе и наладить доверительные отношения становится практически невозможно.
Как это изменить?
Относитесь к ребенку как к равному.
Реагируйте на мелкие шалости с юмором.
Чаще интересуйтесь тем, что он любит и чем увлекается.
Дети будут страдать от лишнего веса
Такие выводы были сделаны в ходе одного из исследований. Заедание стресса — одна из самых распространенных проблем современного общества, и детей она не обходит стороной. Ученые также утверждают, что детей, на которых часто срывались по поводу и без, ждут гормональные всплески, низкая сердечно-сосудистая активность и воспалительные процессы в организме.
Как это изменить?
Контролируйте свои эмоции и действия.
Не переносите собственные проблемы на отношения с ребенком.
Чаще хвалите малыша и говорите, что любите его.
У ребенка сформируется плохой характер
Если на ребенка часто повышали голос, со временем он начнет платить тем же: станет огрызаться или устраивать истерики. Гнев таких детей растет вместе со строгими запретами и жестоким обращением. Часто с возрастом все усугубляется, и некогда обиженный ребенок становится озлобленным взрослым. Кроме того, в подростковом возрасте такие дети склонны к депрессии.
Как это изменить?
Помните, что вы во всем пример для ребенка.
Проявляйте твердость, но будьте последовательны и справедливы.
Уделяйте ему больше внимания.
В будущем ребенок будет страдать от мигрени
Взрослые, которых унижали и оскорбляли в детстве, часто страдают от хронической мигрени. Детские комплексы и страхи могут также вызвать тревожные состояния и суицидальные мысли. Чтобы справиться с пережитым стрессом, повзрослевшему ребенку потребуются годы и помощь профессионального психолога.
Как это изменить?
Выражайте свое недовольство спокойно и аргументированно.
Умейте признавать ошибки, если сорвались необоснованно.
Научитесь слушать и слышать своего ребенка.
Самая главная причина никогда не кричать на ребенка — вырастить его здоровым и счастливым человеком. А этого можно достичь, только проявив терпение и любовь.
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